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17.07.2019 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено дело о краже 5,3 млн при поставке оборудования на Восточный

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровске возбуждено уголовное дело о хищении 5,3 миллиона рублей при поставке оборудования на космодром Восточный. Его завели в МВД по материалам проверки военной прокуратуры Хабаровского гарнизона.

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Установлено, что ООО "Строй-Формат ДВ", которое должно было поставить вентиляционное оборудование для строительства инженерного корпуса технического комплекса космодрома, так и не выполнило взятые на себя обязательства.

"Гендиректор организации присвоил полученный аванс, чем причинил государству материальный ущерб в размере 5,3 миллиона рублей", - сообщает Главная военная прокуратура.

Дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Справка "РГ"

Космодром Восточный строят в Амурской области, возле города Циолковского. По словам главы Роскосмса Дмитрия Рогозина, на его возведение потратили почти 92 миллиарда рублей. Восточный, отметил он, готов, но пока не может быть принят в эксплуатацию из-за нехватки финансовой отчетности. Первый запуск ракеты с космодрома провели 28 апреля 2016 года.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Хабаровский край Хабаровск Космодром Восточный
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