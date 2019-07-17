Возбуждено дело о краже 5,3 млн при поставке оборудования на Восточный

В Хабаровске возбуждено уголовное дело о хищении 5,3 миллиона рублей при поставке оборудования на космодром Восточный. Его завели в МВД по материалам проверки военной прокуратуры Хабаровского гарнизона.

Установлено, что ООО "Строй-Формат ДВ", которое должно было поставить вентиляционное оборудование для строительства инженерного корпуса технического комплекса космодрома, так и не выполнило взятые на себя обязательства.

"Гендиректор организации присвоил полученный аванс, чем причинил государству материальный ущерб в размере 5,3 миллиона рублей", - сообщает Главная военная прокуратура.

Дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Справка "РГ"

Космодром Восточный строят в Амурской области, возле города Циолковского. По словам главы Роскосмса Дмитрия Рогозина, на его возведение потратили почти 92 миллиарда рублей. Восточный, отметил он, готов, но пока не может быть принят в эксплуатацию из-за нехватки финансовой отчетности. Первый запуск ракеты с космодрома провели 28 апреля 2016 года.