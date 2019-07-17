Первомайский суд Кирова признал директора предприятия "Техкомсервис" Валерия Лагунова виновным в обмане 150 дольщиков, вложившихся в квартиры в областном центре. И приговорил его к четырем годам и 20 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Лагунов обвинялся по двум статьям УК РФ - 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 238 (сбыт товаров и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Уголовные дела, соединенные затем в одно производство, были возбуждены СУ СКР по региону по материалам органов прокуратуры, в которую обратились десятки пострадавших.

Напомним, "Российская газета" в номере от 29 марта 2018 года рассказала, что дома, построенные в рамках госпрограммы "Жилье для российской семьи", оказались опасными для проживания. То, что в низине на пойменном берегу Вятки начали возводить таунхаусы, в 2015 году удивило многих: это место на въезде в Киров даже в небольшое половодье заливается водой, а при серьезном вообще превращается в озеро. Что и случилось в 2016-м, когда недостроенные таунхаусы оказались подтоплены, а вокруг них плавали рулоны с утеплителем и другими материалами.

Семья Татьяны Широковой ради квартиры в таунхаусе "Новое Сергеево" взяла ипотеку. Про затопляемость этого места они знали, но надеялись, что раз стройка идет в рамках госпрограммы, все будет сделано как надо: "Санкт-Петербург вообще весь на воде стоит".

- Тогда очень активно распространялась информация на сайтах, в том числе и правительства области, что данный объект строится по госпрограмме, - рассказывает Татьяна. - Никаких сомнений, что возможен подвох, не возникало. Некоторые вложили последние средства, продали имущество.

Когда Широковы в 2015 году ввязались в долевое строительство, в доме уже выстроили первый этаж и люди планировали новоселье через несколько месяцев. Но оно не состоялось...

Как выяснило следствие, шансы получить жилье были невелики и у других дольщиков. "Техкомсервис" являлся застройщиком многоэтажного жилого дома на улице Маклина, а также 18 трехэтажных блокированных жилых домов (таунхаусов), расположенных по улицам Заповедной и Проезжей на берегу Вятки. В соответствии с действовавшим тогда законодательством были составлены договоры долевого участия в строительстве.

Но если по дому на Маклина в центре города вопросов вначале не возникало - место отличное, документы на строительство есть, то жилье в затопляемой зоне вызвало вопросы. Тем не менее строительство началось.

Весеннее половодье подтвердило правоту скептиков - первые построенные таунхаусы "поплыли". Это стало одной из существенных "капель", подточивших в прямом и переносном смысле весь проект. По словам защиты обвиняемого, на то, чтобы отремонтировать только что сданные дома, пришлось потратить непредусмотренные сметой деньги. Потом вмешался резкий рост цен на стройматериалы.

Ни дом на Маклина, ни 12 таунхаусов достроить не удалось. А из тех, что построены, в двух жить просто опасно: дольщики остались без жилья и без денег, да еще вынуждены выплачивать ипотеку.

Кстати

Как говорят эксперты в области строительства, знакомые с этим делом, вряд ли у Валерия Лагунова было умышленное желание присвоить деньги дольщиков. Скорее всего, он изначально принял ошибочные решения и не рассчитал возможности.