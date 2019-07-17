Конец июля порадует долгожданной теплой погодой

Во всем Центральном округе температура к выходным начнет повышаться до плюс 26 градусов. На Северо-Западе ночью преимущественно 10-15 градусов, днем 17-22 градуса.
В Поволжье ночью 12-17 градусов, днем до 26 градусов. На юге округа (в Самарской и Саратовской областях) до плюс 30 градусов. На юге России жарко: ночные температуры 16-21 градус, днем 27-32 градуса, кратковременные дожди с грозами. На Урале тоже тепло. Особенно на юге, например, в Челябинской области. Днем до 31 градуса.
В Сибири на севере днем 19-24 градуса, а на юго-западе (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) до плюс 28 градусов. На Дальнем Востоке самые высокие температуры на юге: в Приморье днем 25-30 градусов.
Из неблагоприятных погодных явлений синоптик назвал многочисленные дожди. Так, 17 июля сильные дожди с грозами пройдут в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, в Липецкой, Воронежской и Курской областях, на юге Поволжья. В Волгоградский области тоже сильный дождь и ветер. 17 и 18 июля сильные дожди ожидаются в Центральном округе, включая и Московскую область, в Сибири - в Томской области, в Хакасии, Бурятии, Коми. С 17 по 19 июля сильные дожди в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. Возможны грозы и град.
В Сибири неустойчивая погода в Красноярском крае. 17 и 18 июля в центральных и южных районах края очень сильные дожди. Сильные ливни ожидаются в эти дни в Иркутской области и Якутии. 18 и 19 июля обильные осадки будут в Приморском крае и в Архангельской области.
В то же время высокая пожарная опасность сохранится на востоке Архангельской области, на севере Дагестана, на востоке Башкирии, в Оренбургской области, на юге Урала, на юге Омской и западе Томской областей, в Новосибирской области и Алтайском крае, на севере Красноярского области и в Иркутской области.
В Москве сегодня, 17 июля, облачно, дождь, местами сильный, гроза. Температура днем 21-23 градуса, по области до плюс 25 градусов. 18 июля тоже будет дождливо, днем 20-22, по области до плюс 24 градусов. 19 июля небо начнет проясняться, возможны лишь небольшие дожди, днем в Москве до 21, по области - до 23 тепла. 20 июля переменная облачность, днем 20-25 градусов. В воскресенье осадки уже не прогнозируются, днем 21-26 градусов. А в следующий понедельник, по предварительному прогнозу, воздух может прогреться и до плюс 27 градусов.