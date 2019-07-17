Конец июля порадует долгожданной теплой погодой

У жителей центральных регионов появился шанс на улучшение погоды. Но сначала придется пережить несколько дождливых дней, рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Во всем Центральном округе температура к выходным начнет повышаться до плюс 26 градусов. На Северо-Западе ночью преимущественно 10-15 градусов, днем 17-22 градуса.

В Поволжье ночью 12-17 градусов, днем до 26 градусов. На юге округа (в Самарской и Саратовской областях) до плюс 30 градусов. На юге России жарко: ночные температуры 16-21 градус, днем 27-32 градуса, кратковременные дожди с грозами. На Урале тоже тепло. Особенно на юге, например, в Челябинской области. Днем до 31 градуса.

В Сибири на севере днем 19-24 градуса, а на юго-западе (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) до плюс 28 градусов. На Дальнем Востоке самые высокие температуры на юге: в Приморье днем 25-30 градусов.

Из неблагоприятных погодных явлений синоптик назвал многочисленные дожди. Так, 17 июля сильные дожди с грозами пройдут в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, в Липецкой, Воронежской и Курской областях, на юге Поволжья. В Волгоградский области тоже сильный дождь и ветер. 17 и 18 июля сильные дожди ожидаются в Центральном округе, включая и Московскую область, в Сибири - в Томской области, в Хакасии, Бурятии, Коми. С 17 по 19 июля сильные дожди в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. Возможны грозы и град.

В Сибири неустойчивая погода в Красноярском крае. 17 и 18 июля в центральных и южных районах края очень сильные дожди. Сильные ливни ожидаются в эти дни в Иркутской области и Якутии. 18 и 19 июля обильные осадки будут в Приморском крае и в Архангельской области.

В то же время высокая пожарная опасность сохранится на востоке Архангельской области, на севере Дагестана, на востоке Башкирии, в Оренбургской области, на юге Урала, на юге Омской и западе Томской областей, в Новосибирской области и Алтайском крае, на севере Красноярского области и в Иркутской области.

В Москве сегодня, 17 июля, облачно, дождь, местами сильный, гроза. Температура днем 21-23 градуса, по области до плюс 25 градусов. 18 июля тоже будет дождливо, днем 20-22, по области до плюс 24 градусов. 19 июля небо начнет проясняться, возможны лишь небольшие дожди, днем в Москве до 21, по области - до 23 тепла. 20 июля переменная облачность, днем 20-25 градусов. В воскресенье осадки уже не прогнозируются, днем 21-26 градусов. А в следующий понедельник, по предварительному прогнозу, воздух может прогреться и до плюс 27 градусов.