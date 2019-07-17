Разговоры о развитии внутреннего туризма в республике уже набили оскомину, а ситуация практически не меняется. Возможно, мы плохо знаем и мало интересуемся, на какой земле живем. Что уж говорить о тех, кто даже не представляет, где находится Башкирия? На "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" свою точку зрения по этой теме высказал руководитель Башкортостанского отделения Русского географического общества (РГО) Вячеслав Аброщенко.

Вячеслав Васильевич, на ваш взгляд, чего не хватает для привлечения в нашу республику туристов?

Вячеслав Аброщенко: Думаю, что внутренний туризм невозможен без межрегиональных контактов. Мы пригласили в Башкирию коллег из Оренбурга и Челябинска, чтобы организовать в следующем году совместную экспедицию под эгидой РГО. Когда я спросил, что их интересует в нашей республике, мне ответили: река Уй в Учалинском районе. Маршруты туда не проложены, а надо бы, ведь объект интересный, хотя и неизвестный. Там во все времена добывали золото.

Межрегиональными могут быть разные маршруты: велосипедные, сплавные. Все это надо развивать. Потому что таких красивых мест, как в Башкирии, нет нигде.

Но ведь такие походы не всем по карману. Надо купить амуницию, палатки, инвентарь, нанять транспорт, чтобы добраться до места. Дешевле отдохнуть за границей, где прекрасная инфраструктура и все предусмотрено, чтобы турист остался доволен.

Вячеслав Аброщенко: Я говорю о туризме, который доступен и не требует больших денег: подняться на гору Иремель или сплавиться по Юрюзани, пройти пешим путем. Что же касается инфраструктуры, то в мире нет такого, чтобы сначала построили гостиницу, а потом начали зазывать туда туристов. Все наоборот. Один бизнесмен из Тулы рассказал, что организовал музей Федотовской игрушки, увидев, какой поток туристов идет туда, где эту игрушку делают, это в 40 километрах от Тулы. Сделал музей - пошла прибыль. Местный бизнесмен тут же открыл гостиницу. Я, говорит, тогда понял, что надо продолжать и построил еще один музей - советской игрушки. Тут же другой предприниматель построил ресторан. Надо добиваться потока и тогда уже строить инфраструктуру.

Как это может выглядеть в Башкирии?

Вячеслав Аброщенко: Возьмем сплав по Юрюзани. Если каждая администрация организует на берегах простую стоянку со всем необходимым, то люди потянутся. Вроде несложно, но все ждут указаний. Хотя дело потихоньку пошло: на Зилиме, например, уже есть две базы. Только для того чтобы работа была системной, надо силами волонтеров обследовать наши реки, составить план, на какой реке что сделать, и выйти с ним в правительство.

Также в республике есть великолепные, привлекающие большой поток туристов пещеры: Шульганташ, Аскинская, Мурадымовская. Там уже создана определенная инфраструктура. Но так как в пещерах есть ограничение посещения - группы могут заходить с интервалом в полчаса, - то в это время надо людей занять, организовать досуг.

В мире нет такого, чтобы сначала построили гостиницу, а потом начали зазывать туда туристов

И все же привлечь туристов - полдела. Надо еще обеспечить их безопасность, ведь каждое лето приносит печальные новости: там турист потерялся, здесь разбился. Может быть, назрела необходимость внести изменения в законодательство, предусматривающие защиту жизни и здоровья любителей активного отдыха?

Вячеслав Аброщенко: Проблем, которые требуют решения, много. Я видел их своими глазами, когда в составе рабочей группы госсобрания в прошлом году побывал в Белорецком районе. Мы остановились отдохнуть у Инзерских зубчаток, куда едут сотни туристов, и оказались там именно в тот момент, когда двое туристов из Екатеринбурга сорвались со скалы. Девушка погибла сразу, а молодой человек получил серьезные травмы. Так получилось, что его спасением занималась наша группа. Хорошо, что в ней были опытные люди. Когда стало понятно, что ждать помощи неоткуда, спасатели, до которых едва дозвонились, сказали, что у них нет ни машины, ни вертолета. Тогда сделали носилки из еловых веток и решили тащить пострадавшего сами. Это было тяжело. Троп нет, пришлось пробиваться между камнями.

В местах скопления туристов должны быть спасатели. Ведь дежурит же полиция на массовых мероприятиях. В Белорецке есть МЧС, в лесничестве - лесники. Почему их не подрядить? К местам массового паломничества туристов надо проложить тропу, поставить аншлаги с информацией об объекте, предупреждающие знаки. Ничего подобного сейчас нет. Такие вопросы и надо решать на уровне законодательства.

Нельзя не признать, что к нам едут только те, кто уже здесь был и знаком с нашими красотами. Между тем в соседний Татарстан не зарастает народная тропа. Почему же к нам нет турпотока?

Вячеслав Аброщенко: Он пойдет, когда в нашей республике появятся центры притяжения. Взять ту же набережную Белой в Уфе. Многие считают, что она не нужна, а я уверен в обратном. Вот мы с друзьями недавно поехали на поезде в Самару. Прибыли в пять утра, когда все закрыто. Спустились на набережную, а там полно народу. Кто-то педали крутит, кто-то йогой занимается. И это с утра, а за день сколько людей пройдет! Набережная там - настоящий центр культуры и досуга. Или взять Челябинск, где есть великолепный парк Гагарина. А у нас что? Сделали в Уфе велодорожку по проспекту Октября, но краска быстро стерлась, считай, ее и не было.

Конечно, Русское географическое общество - не та структура, которая непосредственно занимается развитием туризма, ее задача, сформулированная известным путешественником Семеновым-Тянь-Шанским, - "привлечь к изучению родной земли и людей ее обитающих все лучшие силы русской земли". На кого вы опираетесь в этом деле?

Вячеслав Аброщенко: Прежде всего на молодежь и учителей географии. Это может показаться точечным решением, но начать можно только с малого. Например, мы занимаемся сейчас восстановлением сквера Зои Космодемьянской в Уфе, и волонтеров нашли в гимназии N10. Они участвуют в субботниках вместе с нами, поливают посаженные нами деревья. Мы хотим объединить подростковые, молодежные организации, которые занимаются этнографией, географией, краеведением, и провести для их участников с 15 по 25 августа летнюю школу РГО по географии. Причем пригласить туда еще и победителей олимпиад по географии. Молодежь надо увлекать собственным примером, тогда они укрепляются в своих идеях.

Мы начали работать с учителями географии. Они - главные помощники в изучении родного края. С 28 по 30 июня в Туймазинском районе, на берегу озера Кандры-Куль прошел республиканский слет учителей географии с участием 30 команд, это более 230 человек. Они выполнили домашнее задание, собрав материалы о выдающихся земляках, прославивших Башкортостан за 100 лет существования республики, а на самом слете участвовали в различных конкурсах. Мы подготовили для них обширную познавательную программу. О мифах и фактах в истории Башкортостана рассказал кандидат исторических наук Рамиль Рахимов, о настоящем и будущем геопарков республики - доктор биологических наук Василий Мартыненко, а доктор геолого-минералогических наук Лариса Белан провела виртуальную экскурсию по геопарку "Янган-Тау", который претендует на вхождение в сеть геопарков ЮНЕСКО.

Ключевой вопрос

У большинства при аббревиатуре РГО возникает образ закрытого элитного клуба...Что оно собой представляет? На какие деньги проводятся экспедиции? Как формируются планы работ?

Вячеслав Аброщенко: РГО - очень интересная организация с 175-летней историей. Многие инициативы идут из Москвы. Например, проведение конкурса "Что? Где? Когда?" среди географов. В РГО есть попечительский совет, в который входят состоятельные люди. Они выделяют средства на различные мероприятия, в том числе в регионах. Мы издаем на эти средства книги. Среди последних - книга Владимира Путенихина о дореволюционных путешественниках-биологах, а также о братьях Ханыковых, ученых с мировым именем. Один из них пять лет был гражданским губернатором в Уфе. В его честь назвали улицу, и так было до 1901 года, пока ее не переименовали в улицу Гоголя, в честь 50-летия писателя. Мы хотим напомнить уфимцам об этом и установить мемориальную табличку с этой информацией. В региональном отделении РГО тоже есть попечительский совет, который традиционно возглавляет глава региона, перед которым мы отчитываемся, представляем план работы. Среди намеченного - экспедиция на Камчатку, по следам батальона, который был сформирован в 1943 году в Алкино. 400 башкирских воинов внесли огромный вклад в освобождение Курильских островов от японцев. Про них никто не знает. Надо найти их фамилии и установить на месте подвига мемориальную доску.