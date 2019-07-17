В башкирской школе нашли учительницу с судимостью

В школе села Зубово Уфимского района после прокурорской проверки уволили учительницу начальных классов. Оказалось, что ранее она была судима за побои. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

В надзорном ведомстве уточнили: поводом для проверки школы стало обращение родителей ученика. В результате прокуроры выяснили: нового педагога приняли на работу в феврале 2019 года, а в 2008 году она была осуждена по уголовной статье за побои. И хотя судимость погашена, но в соответствии с законодательством педагогами не имеют право работать судимые за преступления против жизни и здоровья.

Прокуратура Уфимского района внесла представление на имя директора школы, требуя устранить нарушение. В результате замдиректора привлекли к дисциплинарной ответственности, а судимого учителя уволили.

Кроме того к административной ответственности за нарушение законодательства о труде привлекли и.о. директора зубовской школы.