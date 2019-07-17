В Кирове мужчина наехал на пристава на арестованном автомобиле

В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который наехал на судебного пристава-исполнителя на арестованной машине. Об этом сообщили "РГ" в среду в СУ СКР по региону.

По версии следствия, события развивались следующим образом. Когда к 45-летнему кировчанину приехала пристав-исполнитель забирать автомобиль "LADA 211540", на который был наложен арест, его хозяин сел за руль машины и несколько раз наехал на девушку. После чего, закрыв машину, сел в другое авто и уехал.

В результате наезда пристав получила небольшие травмы, госпитализация не понадобилась. Арестованный автомобиль был увезен на эвакуаторе.

По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В отношении подозреваемого мера пресечения не избрана.