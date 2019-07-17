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17.07.2019 15:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Кировской области чиновники заживо "похоронили" 25 жителей

Текст: Андрей Андреев (Киров)

Жители Яранска Кировской области массово получили письма из местной администрации, гласящие, что они умерли.

Фото: Андрей Андреев
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Об этом местным СМИ рассказал депутат гордумы Вадим Кабанов. По его словам, в письмах от городской администрации жители извещались о том, что они умерли, а их имущество является выморочным и переходит в собственность городского поселения.

Как сообщил в среду РИА Новости глава Яранского городского поселения Николай Зыков, коллизия произошла из-за технического сбоя в базе данных.

- В результате письма были направлены и тем, кому необходимо, и тем, кому не стоило их отправлять, - признал чиновник.

По его словам, всего было 25 ошибочных писем. Как утверждает Николай Зыков, некоторые из получателей отнеслись к ситуации с юмором. Людям все объяснили и конфликт уже улажен.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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