В Кировской области чиновники заживо "похоронили" 25 жителей

Жители Яранска Кировской области массово получили письма из местной администрации, гласящие, что они умерли.

Об этом местным СМИ рассказал депутат гордумы Вадим Кабанов. По его словам, в письмах от городской администрации жители извещались о том, что они умерли, а их имущество является выморочным и переходит в собственность городского поселения.

Как сообщил в среду РИА Новости глава Яранского городского поселения Николай Зыков, коллизия произошла из-за технического сбоя в базе данных.

- В результате письма были направлены и тем, кому необходимо, и тем, кому не стоило их отправлять, - признал чиновник.

По его словам, всего было 25 ошибочных писем. Как утверждает Николай Зыков, некоторые из получателей отнеслись к ситуации с юмором. Людям все объяснили и конфликт уже улажен.