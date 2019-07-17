"С одной стороны - крепость, с другой стороны - река и солнце, уходящее в воду. Что может быть красивее?" - воспел нижегородский закат вокалист московской рок-группы "Koрsика". Именно она разогревала публику, пришедшую на Moto Family Days-2019, перед выступлением хедлайнера.

"Столица закатов", как теперь модно называть старинный волжский город, в минувший уикенд приняла семейный мотофестиваль. В Нижний он "докатился" из Москвы, где стартовал 12 июля, и остановился возле катера "Герой" под Чкаловской лестницей.

По словам Татьяны Зимаревой, одной из организаторов праздника, в Москве мотоциклисты - большей частью состоятельные люди, для которых байк только хобби. Семейный же фестиваль - возможность вовлечь в это хобби родственников. В программе помимо традиционного мотопарада значились экстремальная и музыкальная части.

Изюминка музыкальной составляющей - конкурс рок-групп на звание лучшей команды мотосообщества. Сбор заявок начался за месяц до фестиваля. Участвовали все желающие, но с выполнением двух условий: стилистические рамки - блюз и рок, программа - только авторская.

- На конкурс заявились пятьдесят с лишним рок-групп, - рассказали организаторы. - Из них отобрали девять, которые два дня выступали на фестивальной сцене. Мы решили, что самое главное мнение - это мнение зрителей. На странице фестиваля в соцсетях было открыто двухдневное голосование.

Имя победителя объявили перед выступлением хедлайнера Джо Линна Тернера. Право выступить в 2020 году на главной - московской - сцене мотофестиваля выиграла команда Longlong из Ярославля, которой не исполнилось еще и двух лет. Если она выиграет подобный конкурс в Москве, то помимо выступления с легендарными рок-группами получит в подарок мотоцикл.

К закату на фестивальную площадку подтянулись те, для кого главным событием было выступление Тернера. "Отличный фестиваль! - перебивают друг друга байкеры. - Мы здесь уже третий день. В целом музыка неплохая, хотя вкусы у нас разные. Но главное музыкальное событие - Тернер живьем - впереди!"

Джо Линн Тернер в России выступает часто, и на него ходят до сих пор.

- Музыка не терпит поправок на возраст, - говорит нижегородский рок-музыкант Дмитрий Смирнов. - По пальцам можно сосчитать вокалистов, которые достойно звучат в такие годы. Пример высокого профессионализма! Народ ходит, народу нравится.

- Скорей бы, - выдыхает тринадцатилетний Андрей, ожидающий выступления рядом со мной. - Это музыка родителей, хочу послушать.

Его мама стоит здесь же. Еще студентами они с папой Андрея слушали Rainbow. Когда зазвучит музыка, она будет тихонечко подпевать Тернеру.

Его выступление задержали больше чем на полчаса, но как только зарокотали барабаны и на сцену выбежал он, черноволосый, легкий, без признаков возраста вообще - под Чкаловской лестницей разлилось музыкальное счастье. Традиционный набор хитов, от Highway Star до Smoke On The Water, инструментальные соло, вошедшие в историю хард-рока, унисоны вокала и гитары, комплименты городу, который, похоже, понравился легендарному рокеру.

Досье "РГ"

Джо Линн Тернер (настоящее имя Джозеф Артур Марк Линквито) родился 2 августа 1951 года. Американский певец и автор песен, известный по выступлениям в группах Fandango, Rainbow, Deep Purple, Yngwie Malmsteen.s Rising Force, HTP, Mother.s Army.