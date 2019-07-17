Новости

Власти ответили на видео с карабкающимся в больницу колясочником в Уфе 14:26
Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по пешеходной доступности школ и детских садов 14:21
Emmy International проведет отборочный тур в Санкт-Петербурге 14:20
Печать из Византии нашли на раскопках Великого Новгорода 14:19
Украина смогла обойтись без российских автомобилей только 4 дня 14:18
Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму 14:17
Глава Крыма поручил упорядочить пассажироперевозки с границы Украины 14:13
Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам 14:11
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе 14:10
В Кирове мужчина наехал на пристава на арестованном автомобиле 14:07
В Кировской области будут судить преподавателя за избиение учеников 14:04
А теперь горбатый. Универсал Mercedes CLA получил мощнейший мотор 14:00
Кузнецова: Состояние отравившихся в крымском лагере детей стабилизировано 13:58
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах 13:57
В Архангельской области заброшенный сельмаг превратят в музей 13:53
В Петербурге лжеполицейские обманули ветерана войны 13:51
Ярославское УФСИН начало проверку нового факта избиения осужденных 13:50
Фильм "Дылда" Балагова вошел в программу фестиваля в Сан-Себастьяне 13:46
В Судане противоборствующие стороны подписали политическое соглашение 13:43
В мобильном приложении Петербурга появилась "Экстренная помощь" 13:40
В красноярском зоопарке из вольера сбежал ягуар 13:36
Назван претендент на роль принца в новой "Русалочке" 13:33
Названы самые аварийные дороги в Подмосковье 13:31
В Уфе преподавателя вуза осудят за взятки в 1,2 миллиона рублей 13:30
Билл Гейтс впервые опустился на третью строку рейтинга миллиардеров 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 14:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рок над Волгой

Семейный мотофестиваль докатился до Нижнего
Текст: Светлана Кукина (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 155(7913)
"С одной стороны - крепость, с другой стороны - река и солнце, уходящее в воду. Что может быть красивее?" - воспел нижегородский закат вокалист московской рок-группы "Koрsика". Именно она разогревала публику, пришедшую на Moto Family Days-2019, перед выступлением хедлайнера.
Выступление Джо Линна Тернера стало самым ярким событием праздника. Фото: Организаторы Moto Family Days-2019 Выступление Джо Линна Тернера стало самым ярким событием праздника. Фото: Организаторы Moto Family Days-2019
Выступление Джо Линна Тернера стало самым ярким событием праздника. Фото: Организаторы Moto Family Days-2019

"Столица закатов", как теперь модно называть старинный волжский город, в минувший уикенд приняла семейный мотофестиваль. В Нижний он "докатился" из Москвы, где стартовал 12 июля, и остановился возле катера "Герой" под Чкаловской лестницей.

Фото: Татьяна Хорошилова
Легенда мирового рока Джо Линн Тернер участвует в "Славянском базаре в Витебске"

По словам Татьяны Зимаревой, одной из организаторов праздника, в Москве мотоциклисты - большей частью состоятельные люди, для которых байк только хобби. Семейный же фестиваль - возможность вовлечь в это хобби родственников. В программе помимо традиционного мотопарада значились экстремальная и музыкальная части.

Изюминка музыкальной составляющей - конкурс рок-групп на звание лучшей команды мотосообщества. Сбор заявок начался за месяц до фестиваля. Участвовали все желающие, но с выполнением двух условий: стилистические рамки - блюз и рок, программа - только авторская.

- На конкурс заявились пятьдесят с лишним рок-групп, - рассказали организаторы. - Из них отобрали девять, которые два дня выступали на фестивальной сцене. Мы решили, что самое главное мнение - это мнение зрителей. На странице фестиваля в соцсетях было открыто двухдневное голосование.

Имя победителя объявили перед выступлением хедлайнера Джо Линна Тернера. Право выступить в 2020 году на главной - московской - сцене мотофестиваля выиграла команда Longlong из Ярославля, которой не исполнилось еще и двух лет. Если она выиграет подобный конкурс в Москве, то помимо выступления с легендарными рок-группами получит в подарок мотоцикл.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Звезда Rainbow Ронни Ромеро спел в Крыму, не испугавшись санкций

К закату на фестивальную площадку подтянулись те, для кого главным событием было выступление Тернера. "Отличный фестиваль! - перебивают друг друга байкеры. - Мы здесь уже третий день. В целом музыка неплохая, хотя вкусы у нас разные. Но главное музыкальное событие - Тернер живьем - впереди!"

Джо Линн Тернер в России выступает часто, и на него ходят до сих пор.

- Музыка не терпит поправок на возраст, - говорит нижегородский рок-музыкант Дмитрий Смирнов. - По пальцам можно сосчитать вокалистов, которые достойно звучат в такие годы. Пример высокого профессионализма! Народ ходит, народу нравится.

- Скорей бы, - выдыхает тринадцатилетний Андрей, ожидающий выступления рядом со мной. - Это музыка родителей, хочу послушать.

Его мама стоит здесь же. Еще студентами они с папой Андрея слушали Rainbow. Когда зазвучит музыка, она будет тихонечко подпевать Тернеру.

Его выступление задержали больше чем на полчаса, но как только зарокотали барабаны и на сцену выбежал он, черноволосый, легкий, без признаков возраста вообще - под Чкаловской лестницей разлилось музыкальное счастье. Традиционный набор хитов, от Highway Star до Smoke On The Water, инструментальные соло, вошедшие в историю хард-рока, унисоны вокала и гитары, комплименты городу, который, похоже, понравился легендарному рокеру.

Досье "РГ"

Джо Линн Тернер (настоящее имя Джозеф Артур Марк Линквито) родился 2 августа 1951 года. Американский певец и автор песен, известный по выступлениям в группах Fandango, Rainbow, Deep Purple, Yngwie Malmsteen.s Rising Force, HTP, Mother.s Army.

Общество Ежедневник Праздники Культура Музыка Рок Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Парламентарии оценили идеи Володина по поправкам в Конституцию
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США