В Прикамье спасатели начали эвакуацию людей из затопленного села

Затяжные дожди в Прикамье стали причиной подтопления нескольких населенных пунктов. Самая опасная ситуация сложилась в селе Юрла Пермского края, где по данным МЧС подтопленными оказались десятки частных домовладений.

Как пояснили в региональном ГУ МЧС России, за последние сутки произошло стремительное повышение уровня воды в реке Лопва, что привело к подтоплению села Юрла. Всего подтоплена оказались 81 придомовая территория. Сотрудниками МЧС проведена эвакуация 59 жителей села.

В настоящее время из-за продолжающегося паводка в нескольких районах Пермского края введен режим ЧС.