В Самарской области 46 мигрантов из Узбекистана попали в больницу

16-17 июля из села Кошелевка Сызранского района Самарской области в больницу с признаками отравления различной степени тяжести медики госпитализировали 46 мужчин. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

Все отравившиеся - граждане Республики Узбекистан. Медики оценивают причиненный вред здоровью как небольшой и средней тяжести.

Следователи проводят проверку. По предварительной версии, мигранты приехали в Самарскую область в 2019 году на сельхозработы. Жили в одном из частных домов, готовили еду самостоятельно.