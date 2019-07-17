В Тольятти заработала вторая площадка технопарка "Жигулевская долина"

В Тольятти на территории технопарка "Жигулевская долина 2" началось строительство производственного корпуса первого резидента - ООО "ЭНП-И". Эта компания совместно с французской SAS "BiA" создает уникальные в России компетенции в области автоматизации технологических процессов, производства высокотехнологичной продукции и оборудования для опасных производственных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских работ и инжиниринга.

Реализация нового проекта позволит создать новые рабочие места и значительно повысит качество выполнения инжиниринговых услуг в Самарской области. Инвестиции в проект составят 250 миллионов рублей.

- Радует, что иностранные инвесторы продолжают работать с российскими компаниями и видят в них надежных партнеров для совместных проектов и инвестиций. Сегодня Самарская область и, в частности, Тольятти занимают лидирующие места по вкладу в экономику средним и малым предпринимательством. Почти 50 процентов валового регионального продукта - доля малых и средних компаний. Это происходит благодаря очень активной деятельности руководства региона. И тот факт, что мы сегодня закладываем камень в строительство нового производства, является еще одним тому подтверждением, - отметил в ходе открытия нового производства заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.

- Девять лет назад я присутствовала здесь, когда начиналось строительство первой очереди технопарка "Жигулевская долина", и с огромным удовольствием сегодня убедилась, что все это работает, востребовано и приносит огромный результат как для города, так и для региона в целом. Пусть работа новых резидентов "Жигулевской долины 2" принесет еще больше положительных результатов, - добавила генеральный директор некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" Ирина Макиева.

Сегодня уже семь компаний являются участниками технопарка "Жигулевская долина 2". Инвесторы предполагают строить на этой территории производственные корпуса для размещения промышленных объектов. Планируемый объем частных инвестиций составляет почти полмиллиарда рублей. Предполагается создать 257 высокотехнологичных рабочих мест.

В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области уверены, что работа по приданию инновационной системе региона нового импульса позволит обеспечить успешное развитие еще большего количества новых проектов. Ставка на инновации поможет привлечь в регион целевые инвестиции от федеральных институтов развития, таких как Фонд содействия инновациям (Фонд Бортника), фонд "Сколково", Российская венчурная компания. Напомним, с 2018 года резидентство в "Жигулевской долине" дает возможность бизнесу заявляться на статус квалифицированного резидента "Сколково", получать новые компетенции для вывода проектов на международный уровень.

Компании, получившие статус резидента технопарка, пользуются правом льготного размещения, имеют доступ к центру коллективного пользования оборудованием. Управляющая компания технопарков помогает резидентам привлекать финансирование в проекты, принимать участие в деловых мероприятиях, выставках разного уровня, оформлять патенты, свидетельства на программы ЭВМ, продвигать проекты в СМИ и Интернете.

Необходимо добавить, что в Самарской области каждый инвестор может получить сегодня удобный для себя набор налоговых льгот и мер господдержки в условиях режимов инвестплощадок. Помимо технопарка "Жигулевская долина", речь идет об особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Тольятти", государственных и частных индустриальных парках: "Преображенка", "Чапаевск", "Тольяттисинтез", "АвтоВАЗ", "Ставропольский". Кроме того, в регионе расположены две территории опережающего социально-экономического развития - "Тольятти" и "Чапаевск". Максимальную поддержку инвесторам в режиме "одного окна" в Самарской области оказывает Агентство по привлечению инвестиций.