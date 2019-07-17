В Уфе пьяный водитель протащил за автомобилем инспектора ГИБДД

В Уфе 44-летний мужчина несколько десятков метров протащил за автомобилем инспектора ГИБДД, который попытался его остановить. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Инцидент произошел вечером 16 июля. Старший лейтенант полиции Азат Гафаров, возвращаясь со службы, заметил двух мужчин в машине, перегородившей вход в магазин. Полицейский, который был в форме инспектора ГИБДД, подойдя к автомобилю, представился и поинтересовался у водителя, все ли в порядке. Почувствовав исходящий от мужчины в машине запах алкоголя, Азат Гафаров потребовал у него предъявить документы, но тот неожиданно схватил полицейского за руку и нажал на педаль газа.

Высвободиться полицейский сумел только через несколько десятков метров, позвонил коллегам и сообщил о случившемся.

Инспектора ГИБДД нашли автомобиль и его водителя в одном из уфимских дворов на улице Российской.

Теперь задержанному, который ранее уже был лишен водительских прав на два года, грозит уголовное наказание. Также ему предстоит ответить за применение насилия в отношении полицейского. Материалы по этому делу передали в региональный следком.

По данным МВД по Башкирии, старший лейтенант Полка ДПС Уфы получил множественный ушибы и ссадины.