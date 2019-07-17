В Уфе преподавателя вуза осудят за взятки в 1,2 миллиона рублей

49-летнего бывшего доцента одного из вузов Уфы осудят за взяточничество и служебный подлог. Общая сумма незаконного вознаграждения, по данным следствия, более 1,2 миллиона рублей.

Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, преступления выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии. Всего в уголовном деле насчитывается 78 эпизодов по статье "Взяточничество" и 61 эпизод по подлогу. Женщину обвиняют в том, что с 2016 по 2018 годы она получала через посредников деньги от студентов за хорошие оценки за курсовые работы и экзамены. Сумма вознаграждения варьировалась от 11 до 27 тысяч рублей.

Также следствие установило, что студентам, которые уже "купили" себе оценку, нужно было прийти на защиту курсовой работы и экзамен, сделать вид, что они выполняют письменное задание и обязательно сдать его.

Во время обысков в доме преподавателя следователи обнаружили записки с именами студентов, вместе с которыми передавались взятки. Своей вины обвиняемая не признала.

Вместе с ней под суд пойдет один из предполагаемых посредников - 40-летний бывший доцент вуза другого факультета. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество. В июне 2018 он предложил студенту помочь получить "зачет" по экономике, передав взятку в размере 22 тысяч рублей преподавателю. Но студент обратился в полицию, и доцента взяли с поличным. Он свою вину признал.