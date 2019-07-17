Новости

Власти ответили на видео с карабкающимся в больницу колясочником в Уфе 14:26
Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по пешеходной доступности школ и детских садов 14:21
Emmy International проведет отборочный тур в Санкт-Петербурге 14:20
Печать из Византии нашли на раскопках Великого Новгорода 14:19
Украина смогла обойтись без российских автомобилей только 4 дня 14:18
Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму 14:17
Глава Крыма поручил упорядочить пассажироперевозки с границы Украины 14:13
Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам 14:11
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе 14:10
В Кирове мужчина наехал на пристава на арестованном автомобиле 14:07
В Кировской области будут судить преподавателя за избиение учеников 14:04
А теперь горбатый. Универсал Mercedes CLA получил мощнейший мотор 14:00
Кузнецова: Состояние отравившихся в крымском лагере детей стабилизировано 13:58
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах 13:57
В Архангельской области заброшенный сельмаг превратят в музей 13:53
В Петербурге лжеполицейские обманули ветерана войны 13:51
Ярославское УФСИН начало проверку нового факта избиения осужденных 13:50
Фильм "Дылда" Балагова вошел в программу фестиваля в Сан-Себастьяне 13:46
В Судане противоборствующие стороны подписали политическое соглашение 13:43
В мобильном приложении Петербурга появилась "Экстренная помощь" 13:40
В красноярском зоопарке из вольера сбежал ягуар 13:36
Назван претендент на роль принца в новой "Русалочке" 13:33
Названы самые аварийные дороги в Подмосковье 13:31
В Уфе преподавателя вуза осудят за взятки в 1,2 миллиона рублей 13:30
Билл Гейтс впервые опустился на третью строку рейтинга миллиардеров 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе преподавателя вуза осудят за взятки в 1,2 миллиона рублей

Текст: Айгуль Камаева

49-летнего бывшего доцента одного из вузов Уфы осудят за взяточничество и служебный подлог. Общая сумма незаконного вознаграждения, по данным следствия, более 1,2 миллиона рублей.

Преподавательницу волжского вуза осудили за взятки

Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, преступления выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии. Всего в уголовном деле насчитывается 78 эпизодов по статье "Взяточничество" и 61 эпизод по подлогу. Женщину обвиняют в том, что с 2016 по 2018 годы она получала через посредников деньги от студентов за хорошие оценки за курсовые работы и экзамены. Сумма вознаграждения варьировалась от 11 до 27 тысяч рублей.

Также следствие установило, что студентам, которые уже "купили" себе оценку, нужно было прийти на защиту курсовой работы и экзамен, сделать вид, что они выполняют письменное задание и обязательно сдать его.

Во время обысков в доме преподавателя следователи обнаружили записки с именами студентов, вместе с которыми передавались взятки. Своей вины обвиняемая не признала.

Вместе с ней под суд пойдет один из предполагаемых посредников - 40-летний бывший доцент вуза другого факультета. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество. В июне 2018 он предложил студенту помочь получить "зачет" по экономике, передав взятку в размере 22 тысяч рублей преподавателю. Но студент обратился в полицию, и доцента взяли с поличным. Он свою вину признал.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Парламентарии оценили идеи Володина по поправкам в Конституцию
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США