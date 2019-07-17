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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прокурор в мобильном режиме

Юрий Чайка лично проверил, как помогают людям в пострадавшем от наводнения Тулуне
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(7914)
Генеральный прокурор Юрий Чайка в среду провел в иркутском Тулуне личный прием пострадавших от наводнения граждан.
Юрий Чайка выслушал на личном приеме более тридцати человек, пострадавших от наводнения. Фото: Светлана Латынина/ТАСС Юрий Чайка выслушал на личном приеме более тридцати человек, пострадавших от наводнения. Фото: Светлана Латынина/ТАСС
Юрий Чайка выслушал на личном приеме более тридцати человек, пострадавших от наводнения. Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Также во время рабочей поездки Юрий Чайка лично осмотрел пострадавшие от стихии районы, после чего провел совещание о соблюдении законности в условиях ликвидации наводнения.

"Целью нашего приезда в Иркутскую область является ознакомление с ситуацией после наводнения, что называется, "на месте" и принятие исчерпывающих мер для максимальной помощи гражданам", - сообщил Генпрокурор. По его словам, необходимо оперативно и принципиально реагировать на каждый ставший известным факт нарушения закона, детально изучать доводы обращений и контролировать оказание адресной помощи.

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"Все эти меры, и я хочу это особо подчеркнуть, не должны создавать препятствий работе региональных органов власти и органов местного самоуправления, МЧС, других уполномоченных ведомств по ликвидации последствий наводнения", - подчеркнул при этом Генпрокурор.

По его словам, несмотря на то что пик паводка пройден, обстановка в ряде районов области достаточно напряженная. От стихии пострадало более 38 тысяч жителей, четверть из которых - дети. Юрий Чайка напомнил, что продолжает действовать режим ЧС, подтопленными еще остаются многие дома и участки. Он также сообщил, что в мобильные прокурорские приемные обратились 3219 граждан. Также прокуроры проводят подворные обходы и разъясняют людям все возникающие социальные и правовые вопросы.

Утрачено имущество половины предпринимателей Тулуна. Свыше тысячи горожан - без работы

На сегодняшний день в органы власти внесено 137 представлений. В интересах пострадавших в суды предъявлено1243 иска, которые связаны с установлением факта проживания. Особое внимание своих подчиненных Генпрокурор обратил на то, чтобы результаты надзорной деятельности широко освещались в СМИ. "С тем, чтобы граждане знали, каким образом организована работа, куда им обращаться в случае нарушения их прав", - объяснил Чайка.

Фото: ФКУ "Упрдор "Прибайкалье"
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Что касается личного приема, который проводил Генеральный прокурор, то как стало известно "РГ", десять человек обратились к нему за помощью в связи с невыплатой единовременной помощи. Семь местных жителей, жилье которых пострадало, просили помочь им выделить путевки в лагеря для детей и места в санаториях для пенсионеров. Еще шесть обратились за помощью в установлении юридического факта постоянного проживания в домах, попавших в зону подтопления.

От имени предпринимателей и жителей города к Юрию Чайке обратился заместитель председателя "Союза промышленников и предпринимателей" Тулуна. Он сообщил, что из-за наводнения утрачено имущество половины из полутора тысяч предпринимателей, работающих в городе. Свыше тысячи горожан оказались безработными. Для того чтобы избежать социальной напряженности, он просил рассмотреть вопрос об оказании им государственной поддержки.

Кроме того, граждане просили принять меры по ускорению комиссионного обследования домов, пришедших в негодность из-за стихийного бедствия. Обращались за защитой прав инвалидов, и по другим вопросам. Всего глава надзорного ведомства выслушал более 30 человек и взял под контроль все обращения.

Власть Работа власти Регионы Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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