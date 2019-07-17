Феминистку из Великобритании оштрафовали за лекцию в Красноярске

Гражданку Великобритании оштрафовали за публичное выступление в Красноярске и чтение лекции о феминизме в современном мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

Как заявили в ведомстве, девушка приехала в Россию по туристической визе.

- Однако в Красноярске она провела публичное выступление перед общественностью, что не соответствует ее заявленной цели въезда на территорию России. За допущенное правонарушение миграционного законодательства иностранка привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ с наложением административного штрафа, - пояснили в полиции.