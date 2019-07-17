"Помогите, тараканы заедают!" - отчаявшись найти поддержку в надзорных инстанциях, Анна Михайловна Боброва из многоэтажки на улице Гоголя позвонила в газету. В доме поселился гражданин с так называемым "синдромом Плюшкина": он тащит хлам домой со свалки, из его жилища идет запах и расползается живность. Что делать соседям? И можно ли в такой ситуации выселить владельца из его собственной квартиры? "РГ" постаралась разобраться в ситуации.

Случай, к сожалению, далеко не единичный. Например, в начале года жители Татарска Новосибирской области вынуждены были разбираться с соседкой-собирательницей через суд. Причем речь шла даже не о выселении - женщина не пускала санитарные службы в квартиру, откуда распространялись неприятные запахи и расползались неприятные насекомые. Лишь заручившись судебным решением, приставы смогли обеспечить доступ в жилье, и специалисты провели там дезинфекцию.

А недавно новосибирская скорая помощь приехала на вызов, но не смогла эвакуировать хозяина квартиры: даже подобраться к нему было проблемой, вокруг были свалены тряпки, старые люстры, стиральная машина, едва ли работающий телевизор, фрагменты выброшенной кем-то мебели. Пришлось вызывать спасателей, и только при их содействии мужчину удалось уложить на жесткий щит и вынести к карете скорой.

Как поясняет психолог Ольга Мельникова, никакая сила убеждения не поможет справиться с нездоровой тягой к накопительству мусора - это уже из области психиатрии. Человек, страдающий силлогоманией (так "синдром Плюшкина" называется официально) убежден, что ведет совершенно нормальный образ жизни и никому проблем не доставляет. А ведь порой доходит до того, что сам хозяин "мусорной копилки" не может попасть внутрь или же выбраться на улицу - двери и окна завалены хламом.

Можно ли выселить такого соседа, если он собственник квартиры? Жилищный кодекс возможность дает - в статье 293 сказано, что можно прекратить право собственности на жилое помещение, если владелец использует его не по назначению или систематически нарушает права и интересы других жильцов. Однако, по словам адвоката Натальи Мелешенко, чтобы добиться этого, необходимо запастись терпением: ведь лишить человека собственности, а тем более жилья, - крайняя мера, и суды идут на это неохотно. Добавим, что прецедентов, когда владельцев квартир выселяли за хлам, в России не было. Но это не значит, что не стоит пытаться.

Прежде всего соседям "Плюшкина" необходимо получить подтверждение того, что санитарные нормы действительно нарушены. Для этого следует обратиться в Роспотребнадзор. По заявлению соседей инспекторы должны осмотреть квартиру собирателя мусора и составить акт, который станет весомым аргументом в суде. Важно подтвердить систематический характер нарушений - следовательно, таких актов должно быть несколько. Кроме того, собирателя хлама при этом еще и будут штрафовать - пусть и на небольшие суммы, но все-таки.

Статья 293 Жилищного кодекса, о которой мы уже упоминали, определяет порядок прекращения права собственности на жилое помещение. Для начала орган местного самоуправления (то есть мэрия) должен предупредить владельца-нарушителя - мол, хватит, прекращайте этот бардак. А если хозяин квартиры этому предупреждению не внял и продолжает вредить, то муниципалитет (не соседи!) вправе подать иск о выселении.

По словам адвоката, на практике происходит по-другому: как правило, соседи сами обращаются в суд. А если муниципалитет и подключается к процессу, то добивается не выселения, а прекращения нарушений. То есть генеральной уборки.

Так, в марте этого года Ленинский районный суд Омска обязал собственника в течение месяца очистить квартиру от хлама, избавить ее от крыс и насекомых. Это решение было вынесено по иску окружной администрации, куда обратились жильцы многоквартирного дома. Досудебное требование о проведении уборки собственник не выполнил. Теперь ему придется иметь дело с приставами. А двумя месяцами ранее в Томске было принято аналогичное судебное решение, но по иску соседей. Там пожилая томичка собирала в своей квартире мусор более десяти лет. Возбудив исполнительное производство по решению суда о генеральной уборке и дезинсекции, приставы неоднократно предоставляли женщине сроки для исполнения требований. Более двадцати раз пенсионерке выписывали штраф в пятьдесят тысяч рублей. Но она лишь продолжала копить мусор. В итоге приставы привлекли к уборке коммунальную организацию: очистив лишь одну комнату и коридор, коммунальщики вывезли три грузовика с хламом. Кстати, оплата их услуг удерживается из пенсии "мадам Плюшкиной".

При этом можно смело предположить, что очень скоро квартира такого жильца вновь окажется захламленной. Как поясняет Наталья Мелешенко, чтобы избежать этого и избавиться от соседа раз и навсегда, мэрии нужно добиваться в суде не уборки, а выселения, доказывая, что предупреждение оказалось бесполезным, и права соседей по-прежнему нарушаются.

- Суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов жилого помещения с выплатой собственнику вырученных средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения, - подчеркивает адвокат.

При этом, как говорят юристы, у большинства накопителей хлама есть родственники, которые хотели бы впоследствии унаследовать квартиру. И если хотя бы один такой иск о выселении и продаже (за очень недорого) в России будет удовлетворен, будущие наследники помчатся наводить порядок.

Между тем

К счастью, пока сибирским Плюшкиным далеко до самых знаменитых собирателей мусора - братьев Коллайер из Нью-Йорка. После их смерти в 1947 году из дома извлекли около ста тонн мусора, который несчастные собирали почти с начала века. Среди тысяч книг, десятков тысяч газет, груд металлолома и сломанной мебели были и весьма диковинные "образцы" уже ни на что не годного хлама вроде разбитого рояля Steinway или одной из первых моделей рентгеновского аппарата. Любопытно, что мусор стал причиной гибели братьев - есть версия, что один из них погиб под огромной грудой старых газет, которая обрушилась на него. А второй, слепой и парализованный, умер от голода, оставшись в одиночестве. Дом братьев Коллайер, где они копили свои "богатства", располагался в Гарлеме - тогда это был вполне фешенебельный район Нью-Йорка. Их имущество после смерти оценили в сто тысяч долларов, но дом пришлось снести - поселиться в нем никто не захотел.