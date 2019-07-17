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17.07.2019 04:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Перед юбилеем Енисейска туристы увидят город на экскурсионном поезде

Текст: Дмитрий Мальков

Открылось движение особого туристического железнодорожного маршрута. У его пассажиров есть возможность познакомиться с достопримечательностями Енисейска еще до начала юбилейных торжеств посвященных 400-летию основания города.

Согласно информации организаторов проекта, участники маршрута познакомятся с памятниками архитектуры и зодчества как самого Енисейска, так и главными достопримечательностями других населенных пунктов всего района. В городе "пассажиров" ожидает большая экскурсионная программа. В частности, они смогут посетить недавно отреставрированный Спасо-Преображенский Енисейский мужской монастырь. Так же их ждет краеведческий музей обладающей одной из самых богатых в Красноярском крае коллекцией предметов старины, рассказывающих об истории освоения Приенисейского края.

Фото: Вячеслав Щеглов
Стала известна программа празднования 400-летия Енисейска

В знаменитом поселке Усть-Кемь, ежегодно принимающем фестиваль "Енисейская уха", пассажиров экскурсионного поезда обещают накормить настоящими рыбными шедеврами. Здесь же можно будет продемонстрировать свои умения и навыки не только в приготовлении, но и ловле рыбы. Кстати попробовать свой улов есть возможность прямо тут же. Сварить уху из него помогут на костре, дедовским способом. И обязательная часть программы дегустация ухи из местной экзотики - стерляди, нельмы, омуля, муксуна и многих других представителей местной водной фауны.

Правда, организаторы оговариваются, напрямую попасть в историческую столицу края на поезде не получится. Конечной станцией железнодорожной части путешествия станет Лесосибирск. Дальше рельсы просто не идут. Оставшиеся несколько десятков километров предстоит преодолеть на автобусе. Зато такая пересадка даст возможность познакомиться еще с одним интересным сибирским городом - Лесосибирском. Например, увидеть Крестовоздвиженский кафедральный собор - один из самых больших в Красноярском крае.

Поезд ходит раз в две недели - по выходным. Ближайшие рейсы намечены на 26 июля и 9 августа.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Енисейск 400
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