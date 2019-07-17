Житель Иркутска прокатился на крыше внедорожника и погиб

Инцидент со смертельной поездкой в Иркутске на улице Кожова засняли камеры наружного видеонаблюдения. На ней видно, как пассажир Toyota Hilux забрался во время движения на крышу автомашины, но, не удержавшись во время маневра, упал на дорогу и погиб, сообщает ГУ МВД по области.

"Когда приехали медики, его друг, водитель иномарки, не дождавшись экипажа ГИБДД, покинул место дорожно-транспортного происшествия", - рассказали в полиции. Его пассажир был доставлен в больницу, но не смотря на усилия медиков он умер от травм. ДТП произошло ночью 4 июля

После изучения видеоматериалов с уличных камер правоохранители нашли и задержали автомобилиста. Им оказался знакомый погибшего. Тот пояснил полиции, что до происшествия они вместе с приятелем отмечали праздник, после чего решили прокатиться.

По факту случившегося следователями ГУ МВД по области, проводится доследственная проверка.