Выставка "400 лет на Енисее" начала работу в преддверие празднования юбилея города Енисейска, которое состоится в августе нынешнего года.

Как пишут организаторы, основанный в 1619 году сначала как острог Енисейск с полным основанием историки называют "отцом городов сибирских". Именно отсюда отправлялись на юг и восток отряды первопроходцев, основавшие новые города: Братск, Илимск, Нерчинск, Якутск, Олекминск. Нынешняя столица региона Красноярск появился в 1628 году с целью защиты Енисейска от нападений кочевых народов юга Сибири.

Во второй половине XVII века Енисейск становится административным и экономическим центром Восточной Сибири. Лишь в начале XIX века он уступил свое главенствующее место - Красноярску.

Обо всем этом расскажут экспозиции Красноярского краевого краеведческого музея. Они разделены на две основные части. Первая - посвящена известным енисейцам. Среди них: купцы, золотопромышленники и ученые Баландины и Кытмановы. Жителем Енисейска был известный советский музыкант Ананий Шварцбургу, который был репрессирован и отправлен на поселение в Сибирь.

Второй раздел - это представлены предметы прошлого. Все они тесно связанны с самим городом: книги, открытки, фотографии, подарки, сувенирная продукция.

Выставку "400 лет на Енисее" можно посетить до 30 октября.