Новости

Житель Иркутска прокатился на крыше внедорожника и погиб 17:27
МИД: Закон о языке осложнит перспективы урегулирования в Донбассе 17:22
Летчик-испытатель сравнил вертолет Ка-29 с Ми-24 17:19
На Вятке депутаты обсудят поступок коллеги, бросившего муляж гранаты 17:15
Lotus представил новую модель с ценником 133 миллиона рублей 17:07
ФСБ задержало банду, изготавливавшую и продававшую оружие 17:05
"Джейме Ланнистер" заступился за авторов "Игры престолов" 17:02
Палубный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых 17:00
Минск и Москва сблизили позиции по программе реализации Договора о СГ 16:59
Илон Маск презентовал чипы для чтения мыслей 16:52
В Ноябрьске взорвался автомобиль 16:47
Зеленский разогнал администрацию Николаевской области 16:44
В Орловской области трое детей погибли при пожаре в частном доме 16:41
МЧС создало аккаунт в мессенджере Telegram 16:40
В Курдистане убиты трое турецких дипломатов 16:32
Судебные приставы смогут начать взыскивать долги по зарплате 16:30
После рестайлинга Hyundai Solaris стало не узнать 16:27
Меркель отмечает 65-летие в рабочей обстановке 16:24
Полиция получит право объявлять предостережения гражданам 16:19
В Москве откроется "Парк советского периoда" 16:19
Почему автомобилисты стали ездить без ближнего света фар 16:08
Из Краснодара пытались незаконно вывезти за границу леопардов и тигра 16:01
В Ленинградском зоопарке родился детеныш бурых капуцинов 16:00
Кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq обновились по-скромному 15:50
В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 16:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Красноярском музее открылась выставка об истории Енисейска

Текст: Дмитрий Мальков
Выставка "400 лет на Енисее" начала работу в преддверие празднования юбилея города Енисейска, которое состоится в августе нынешнего года.

Как пишут организаторы, основанный в 1619 году сначала как острог Енисейск с полным основанием историки называют "отцом городов сибирских". Именно отсюда отправлялись на юг и восток отряды первопроходцев, основавшие новые города: Братск, Илимск, Нерчинск, Якутск, Олекминск. Нынешняя столица региона Красноярск появился в 1628 году с целью защиты Енисейска от нападений кочевых народов юга Сибири.

Фото: Из фондов Красноярского краеведческого музея
Как енисейская купчиха Баландина нашла алмаз и основала город

Во второй половине XVII века Енисейск становится административным и экономическим центром Восточной Сибири. Лишь в начале XIX века он уступил свое главенствующее место - Красноярску.

Обо всем этом расскажут экспозиции Красноярского краевого краеведческого музея. Они разделены на две основные части. Первая - посвящена известным енисейцам. Среди них: купцы, золотопромышленники и ученые Баландины и Кытмановы. Жителем Енисейска был известный советский музыкант Ананий Шварцбургу, который был репрессирован и отправлен на поселение в Сибирь.

Второй раздел - это представлены предметы прошлого. Все они тесно связанны с самим городом: книги, открытки, фотографии, подарки, сувенирная продукция.

Выставку "400 лет на Енисее" можно посетить до 30 октября.

Общество История Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Енисейск 400
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах
Полиция получит право объявлять предостережения гражданам
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
Комитет Госдумы уточнил сроки "дачной амнистии"