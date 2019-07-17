В красноярском зоопарке из вольера сбежал ягуар

В красноярском зоопарке "Роев ручей" в Красноярске произошел необычный инцидент - ягуар по кличке Яго сбежал из своего вольера. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

Правда, на воле дикое животное пробыло всего 15 минут. Пропажа была обнаружена фактически сразу. Тут же о случившемся сообщили по громкой связи всем сотрудникам организации.

В "Роевом ручье" отметили, что "побег" ягуара произошел утром еще до открытия зоопарка для посетителей, так что никто даже не успел испугаться.

Зато для "Идущего по следу", как переводится с иврита Яго, неожиданное путешествие стало настоящим стрессом. Животное обнаружили недалеко от клетки в одном из служебных помещений, где оно забилось в угол. Там его и усыпили дротиком с транквилизатором, после чего вернули в вольер.

Сейчас в зоопарке проводят служебную проверку, чтобы понять, как хищное животное могло оказаться на воле. Основная версия - один из сотрудников во время кормежки отвлекся и забыл закрыть дверь клетки.