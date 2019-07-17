Новости

В Сибири впервые в мире кошкам установили протезы на все конечности 11:35
Тюменские врачи спасли мужчину с "травмой ныряльщика" 11:32
Вступило в силу первое решение финомбудсмена по ОСАГО 11:30
Видео: Нурмагомедов атаковал чемпиона в тяжелом весе 11:29
В Туве ввели режим ЧС из-за дождей и повышения уровня рек 11:24
Бари Алибасов набросился на подругу на телешоу "Пусть говорят" 11:17
Что не пропустить на ВДНХ этим летом 11:16
В Крыму возбудили уголовные дела по факту отравления детей в лагере 11:11
Экс-глава Малайзии развелся с русской женой Оксаной Воеводиной 11:05
Ученые описали еще одну причину вымирания австралопитеков 11:03
Минпромторг создал каталог высоких технологий 11:01
Британец собрал на базе Volkswagen Passat скоростной "сарай на колесах" 11:01
В Прикамье спасатели начали эвакуацию людей из затопленного села 10:58
Умер певец Джонни Клегг 10:52
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной 10:50
Борт МЧС со сработавшим датчиком благополучно приземлился в Жуковском 10:40
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 10:34
В Петербурге откроют выставку к 75-летию освобождения Майданека 10:13
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии 10:12
Молодежь СГ намерена активнее создавать совместные бизнес-инкубаторы 10:10
Премиум-седан Hyundai раскрыли на слайдах презентации 10:04
В тюменских дворах выступят артисты 09:50
Жительница Екатеринбурга через суд вернула полную стоимость Tesla 09:46
В Крыму СКР начал проверку по факту массового отравления детей 09:34
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН 09:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
17.07.2019 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туве ввели режим ЧС из-за дождей и повышения уровня рек

Текст: Надежда Столярчук
Фото: ГУ МЧС России по РТ Фото: ГУ МЧС России по РТ
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В результате сильных ливней в Туве поднялся уровень рек, в республике объявлен режим ЧС.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали 725 человек

Больше всего, на 14 сантиметров, поднялся уровень на Малом Енисее, сообщает РИА Новости со ссылкой на гидрометцентр Тувы. Также из-за размыва подъездной дороги к селу Хондергей Дзун-Хемчикского района спасатели МЧС были вынуждены организовать перевозку жителей, доставку продуктов питания и воды в населенный пункт.

- Аэромобильная группировка ведет работы по откачке воды с придомовых территорий. По итогам работы, освобождено от воды 73 придомовых территорий, в том числе 29 подвальных помещений жилых домов, - сообщили в МЧС региона.

Администрация села привела в готовность семь пунктов временного размещения. Всего в районе ЧС работают 114 человек, 42 единицы техники.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва Паводки в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Лавров озвучил условие для возобновления авиасообщения с Грузией
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США
Украине предрекли техногенную катастрофу без транзита российского газа