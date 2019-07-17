В Туве ввели режим ЧС из-за дождей и повышения уровня рек

В результате сильных ливней в Туве поднялся уровень рек, в республике объявлен режим ЧС.

Больше всего, на 14 сантиметров, поднялся уровень на Малом Енисее, сообщает РИА Новости со ссылкой на гидрометцентр Тувы. Также из-за размыва подъездной дороги к селу Хондергей Дзун-Хемчикского района спасатели МЧС были вынуждены организовать перевозку жителей, доставку продуктов питания и воды в населенный пункт.

- Аэромобильная группировка ведет работы по откачке воды с придомовых территорий. По итогам работы, освобождено от воды 73 придомовых территорий, в том числе 29 подвальных помещений жилых домов, - сообщили в МЧС региона.

Администрация села привела в готовность семь пунктов временного размещения. Всего в районе ЧС работают 114 человек, 42 единицы техники.