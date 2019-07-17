Еще несколько лет назад новосибирец Иван Мазуренко об архитектуре и не помышлял. Сегодня же проектирование необычных купольных строений для него не просто увлечение, а прибыльное дело. Все началось с небольшого дома для мамы, которым Иван удивил весь город.

- В то время меня интересовали аэростаты, точнее, идея создания их вакуумной разновидности. Откачать воздух из шара и подняться за счет этого в воздух пробовали еще алхимики лет пятьсот назад, но эти конструкции "схлопывались". Позже стало ясно: чтобы воплотить такую идею, нужен прочный каркас. Но все это осталось бы для меня только занимательными теориями, если бы не старый дачный домик, который как раз тогда совсем обветшал, - вспоминает Иван Мазуренко.

"Отремонтируй", - настаивала мама. Тогда-то любящий сын и предложил не ремонтировать, а построить новый дом с совершенно необычной купольной конструкцией. Почти аэростат. Мама моментально загорелась этой идеей. Сейчас она не представляет жизни в четырех углах - их отсутствие вносит в жизнь новые краски и создает атмосферу творчества. Недаром в доме есть и огромные гусли, и виолончель, и самые разные духовые инструменты.

Вдохновляет дом не только маму, но и многочисленных друзей семьи. Здесь частенько собираются музыканты. Акустика под куполом и впрямь удивительная: в центре дома голос отдается раскатистым эхом.

Недавно подобный домик по соседству появился и у собаки по кличке Счастье. Даже теплица на участке - и та в форме полусферы. Акустика помидорам, что растут в теплице, конечно, ни к чему, зато солнечный свет очень полезен, а купол способствует лучшей освещенности.

Несмотря на то, что в доме лишь пара инфракрасных обогревателей на полу, зимой здесь тепло даже в минус двадцать градусов. В минус тридцать дополнительно включают масляный калорифер, а печь не топят - ни к чему. Ветер обтекает купол дома, не задувая в широченное окно, а отсутствие углов способствует сохранению тепла. Энергоэффективность налицо.

P. S.

Новость о необычном доме быстро облетела Новосибирск и вышла за его пределы. В итоге Иван собрал команду единомышленников и сейчас занимается продвижением подобных домов. Называет себя архитектурным продюсером. На Алтае одна компания заказала необычную полукруглую постройку для базы отдыха, в Томске и Новосибирске уже есть домики, построенные по частному заказу. Сейчас Иван готовится к возведению двух первых заказов по проекту типового купольного дома-студии. Собрать такой как конструктор можно всего за месяц, хотя трудозатраты на изготовление деталей довольно высоки. Такой домик обойдется не дороже, чем стандартная четырехугольная постройка. Зато жизнь под куполом за стандартные рамки, несомненно, выходит.