Десять человек пострадали в ДТП в Дагестане

В Дагестане десять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок, пострадали в столкновении микроавтобуса "Газель" с грузовиком и автомобилем ВАЗ-2110. Пострадавшие госпитализированы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе республиканского МВД, авария произошла в Дербентском районе на 946-м километре трассы "Кавказ", где проводились ремонтные работы.

"59-летний житель села Касумкент, двигаясь в сторону Дербента, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик дорожных рабочих. Затем в микроавтобус въехал ВАЗ-2110, но от удара машину отбросило в сторону грузовика", - сообщает МВД.

В итоге пострадавшие были госпитализированы, а по факту ДТП проводится доследственная проверка.