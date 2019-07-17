На Ставрополье девочка сгорела при пожаре в частном доме

В Ставропольском крае выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погибла пятилетняя девочка. Об этом в среду сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел 13 июля в поселке Чограйском Арзгирского района. Утром того дня 25-летняя женщина вышла из дома во двор и оставила без присмотра двух дочерей. Спустя какое-то время в помещении вспыхнул пожар. После того, как его потушили, внутри обнаружили тело ребенка. Ее двухлетняя сестра смогла выбраться из охваченного огнем дома.

- Причина возгорания сейчас устанавливается экспертами, по предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, - заявили в краевом следственном управлении СКР.

По факту случившегося на мать девочек возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В ходе расследования следствие также установит условия жизни детей.