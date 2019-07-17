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17.07.2019 09:00
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Яхты на Кезеной-Аме

В Чечне состоится самая высокогорная в Европе парусная регата
Текст: Роман Кияшко
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 155(7913)
Яхтсмены с мировым именем съедутся в Чечню на уникальную регату. Кубок Кезеной-Ам, который пройдет с 23 по 28 июля на водной глади одноименного горного озера, соберет более 20 команд. Его организаторами выступают министерство республики по туризму и Федерация парусного спорта ЧР. Генеральным информационным спонсором этого мероприятия стала "Российская газета".
Уникальная регата пройдет на высоте 1870 метров над уровнем моря. Фото: Федерация парусного спорта ЧР Уникальная регата пройдет на высоте 1870 метров над уровнем моря. Фото: Федерация парусного спорта ЧР
Уникальная регата пройдет на высоте 1870 метров над уровнем моря. Фото: Федерация парусного спорта ЧР

"Регата на высоте 1870 метров" - так представляют ее организаторы. Чечня принимает ее уже во второй раз. Тем не менее соревнования собрали спортсменов из Германии, Италии, Эстонии, Финляндии, Украины, Казахстана и Чехии. На водную гладь выйдут яхты участников Олимпийских игр, чемпионов России, Европы и мира. Всех их ждут четыре гоночных дня на озере Кезеной-Ам.

Фото: Федерация парусного спорта ЧР
На первую в СКФО детскую регату приехали яхтсмены из 11 регионов

Гонки состоятся на монотипных быстроходных парусных лодках класса SB20, рассказали корреспонденту "РГ" в Федерации парусного спорта Чечни. Причем яхты участники получат по результатам жеребьевки. А после каждой гонки они будут меняться судами.

Экипаж каждой яхты будет состоять из трех или четырех человек. Это решит каждая команда в зависимости от выбранной тактики и погодных условий. Как показывает практика, гонки в закрытых акваториях - серьезное испытание для яхтсменов, так как потоки ветра часто бывают непредсказуемыми.

Судейскую бригаду международной парусной регаты возглавит изветный итальянский рефери Лука Бабини. Он уже во второй раз приедет в Чечню.

На водную гладь озера выйдут яхты участников Олимпийских игр, чемпионов России, Европы и мира

- Мне приятно быть участником необычной регаты на озере Кезеной-Ам. Это прекрасный соревновательный опыт, а само место проведения удивительно красивое, - сказал Бабини.

Интересно то, как возникла идея - провести гонки на Кезеной-Аме. У их истоков стоял чеченский яхтсмен Хасан Хаджиев. А подтолкнула его к этому случайность.

- Приехал я как-то на озеро Гарда в Италию к своему другу Петру Лежнину. А там горный пейзаж, яхты. Сижу и думаю: где-то такое уже видел, но без яхт. И тут понимаю, что это же Кезеной-Ам! - рассказывает Хаджиев.

Вскоре в Чечне появилась своя Федерация парусного спорта, которую возглавили Хаджиев и Лежнин, и теперь она организует уже регаты международного уровня.

Звезды на водной глади

Свое желание принять участие в регате уже подтвердили известные зарубежные яхтсмены. Так, Эстонию будет представлять участник нескольких Олимпиад, а в составе одной из российских команд выступит трехкратный чемпион мира и Европы в олимпийских и неолимпийских классах яхт Сергей Шевцов.

Переписать рекорды

Регата на Кезеной-Аме может стать рекордной для России. Соответствующую заявку организаторы уже сформировали. Теперь во время состязаний озеро должны посетить представители Книги рекордов РФ, которые проверят заявленные условия и вручат диплом, подтверждающий, что регата стала самой высокогорной в стране.

Голубая жечужина

Кезеной-Ам (голубое озеро), которое называют жемчужиной Кавказа, располагается на границе Веденского района Чечни и Ботлихского района Дагестана. Протяженность водоема - около 2,7 километра. Максимальная глубина озера неизвестна, ширина - 735 метров. Температура воды на поверхности поднимается не выше 17-18 градусов, в нижних слоях - семи-восьми. Из-за своей труднодоступности и по ряду других причин водоем проактически не изучен.

Кстати

Призовой фонд международной парусной регаты на озере Кезеной-Ам - 2019 составит 1,2 миллиона рублей, или 16 тысяч евро. Победитель получит переходящий кубок.

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