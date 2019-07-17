В Дагестане откроют центры общественного здоровья

В Дагестане на базе республиканского центра медицинской профилактики и центра "Здоровье" планируется создать центр общественного здоровья.

Открытие состоится в рамках национального проекта "Демография".

Специалисты центра общественного здоровья будут заниматься разработкой и реализацией программ профилактики неинфекционных заболеваний и пропагандой здорового образа жизни. Кроме того, в задачи центра будет входить разработка и адаптирование корпоративных программ сохранения здоровья работников и популяризации здорового образа жизни, мониторинг и при необходимости корректировка - вместе с работодателями.

К 2024 году проект должен охватить все города и районы республики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.