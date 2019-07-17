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17.07.2019 18:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Обновили уличный ковер

Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Неделя - Юг России № 155(7913)
В Каспийске волонтеры отреставрировали самый большой в республике стрит-ковер, нарисованный на асфальте.
Фото: Из архива "РГ" Фото: Из архива "РГ"
Фото: Из архива "РГ"

- Идея зародилась после создания росписи древними символами и знаками после того, как расписали Чиркейскую ГЭС, которой исполнялось сорок лет, - вспоминает директор Первой галереи Джамиля Дагирова.

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Тогда эта работа так захватила нас, что хотелось продолжить, написать нечто еще более грандиозное. Благо остались краски, кисти и настрой. Я предложила написать ковер на аллее у галереи. Выбрали день и позвали друзей художников. 16 сентября 2014 года - в один день - в Каспийске появился огромный красочный ковер общей площадью 300 квадратных метров".

Однако за пять лет яркие цвета ковра выгорели на солнце, поблекли. И Джамиля Дагирова решила обновить его. Нашлись спонсоры, предоставившие все необходимые материалы, а Джамиля собрала команду добровольцев, которые, несмотря на жару, принялись за работу.

"На этот раз нас было 12 человек - художники и волонтеры-студенты ДХУ, психологи, ювелиры, школьники. Было трудно, пекло солнце, но мы работали с восьми утра до восьми вечера!"

И уже на следующий день ковер заиграл новыми красками.

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