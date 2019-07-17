Беглов потребовал ужесточить ответственность за создание свалок

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов потребовал ужесточить наказание тех, кто устраивает на территории города стихийные свалки. Действующий глава города побывал на несанкционированном полигоне ТБО у поселка Усть-Славянка, где сваливают строительные отходы.

Судьба этого незаконного полигона довольно сложна. Свалка стремительно начала расти, когда в районе станции метро "Рыбацкое" стали вести активное жилищное строительство. Сюда сваливали отходы со строек.

Сейчас администрация Невского района установила конструкции, которые не допускают проезда большегрузных автомобилей. Также полиция разыскивает компании, которые занимаются сбросом мусора на эту территорию. На территории свалки установлено видеонаблюдение.

Александр Беглов заявил, что организаторов таких стихийных свалок будут выявлять и привлекать к ответственности. Действующий глава города отметил, что незаконные полигоны устраивают предприниматели, не желающие платить за вывоз мусора на настоящие полигоны ТБО. Когда свалки ликвидируются силами города, именно бюджет платит за то, чтобы вывести мусор на легальные хранилища.

По словам врио губернатора Петербурга, он регулярно получает жалобы от горожан на такие незаконные полигоны ТБО. Общественные организации, на мониторинг которых опирается действующий глава города, говорят о том, что на территории Северной столицы не меньше 35 свалок. Александр Беглов потребовал от районных администраций и профильных комитетов Смольного в ближайшее время ликвидировать все такие объекты и велел принять меры к тому, чтобы новые свалки на территории Петербурга не появлялись.