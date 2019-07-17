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17.07.2019 18:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Более 6 миллиардов рублей получили военные ЗВО на покупку жилья

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)

За шесть месяцев нынешнего года военнослужащим Западного военного округа на приобретение жилья перечислили 6,2 миллиарда рублей. Деньги получил 821 человек.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как сообщила пресс-служба ЗВО, средний размер субсидии - 7,5 миллиона рублей. Для сравнения, годом раньше эта сумма составляла 6,8 миллиона. Больше всего человек, получивших субсидии, служат в Санкт-Петербурге. Их 193. Купят жилье и военнослужащие Калининградской области.

По 14,8 миллиона рублей перечислили майору и капитану, проходящим службу в Пскове. Здесь в каждой семье - по восемь человек.

Кроме того, в этом же периоде 133 семьи получили постоянные квартиры. Жилищные субсидии в третьем квартале перечислят 78 военнослужащим на сумму 603 миллиона рублей.

Как добавили в пресс-службе ЗВО, военнослужащие сами решают, где они будут приобретать квартиры. Не редкостью стало и строительство дома или коттеджа как в городе, так и за его пределами.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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