Двух петербуржцев заподозрили в краже 20 млн руб, выделенных на науку

Сотрудники петербургской полиции задержали двух предпринимателей, которые получили из бюджета 20 миллионов рублей на компенсацию их научных изысканий в рамках госпрограммы. Правда, выяснилось, что реальная стоимость этих работ в двадцать раз ниже.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчинам вменяют мошенничество в особо крупном размере. В ближайшее время суд определит им меру пресечения.

По версии следствия, сами предприниматели ничего не изобретали и научных изысканий не вели. Как считают в полиции, в 2016-м году мужчины нашли исполнителя, который провел исследование. Далее бизнесмены оформили документы и подали заявку на получение бюджетных средств.

Полученные деньги предприниматели потратили на собственные нужды.