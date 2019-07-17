Новости

В Астрахани задержали и.о. министра строительства и ЖКХ региона 18:53
Рапота: ЕАЭС и СГ могут органично дополнять друг друга 18:45
В Петербурге два бойца Росгвардии задержаны за подбрасывание наркотиков 18:41
Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено 18:41
"Русский след" в атаке хакеров на агентство в Болгарии не нашли 18:41
Сильный ливень в столице подтопил ряд улиц в городе 18:37
Путин наградил главу Дагестана и президента фонда Александра Солженицына 18:33
В Крыму число госпитализированных из детского лагеря увеличилось до 56 18:30
Беглов потребовал ужесточить ответственность за создание свалок 18:22
Фестиваль "Дым над водой" соберет в Ленобласти 10 тысяч человек 18:19
Более 6 миллиардов рублей получили военные ЗВО на покупку жилья 18:17
Кроссовер Kia Seltos: более 6 000 заказов в первые сутки продаж 18:14
Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в "Белке и Стрелке 3" 18:13
Эксперты оценили новые инициативы для обеспечения европейской безопасности 18:10
На Волге под Астраханью столкнулись две лодки 18:03
Корабли Каспийской флотилии пришли в Астрахань на морской парад 17:59
Двух петербуржцев заподозрили в краже 20 млн руб, выделенных на науку 17:56
На Чернобыльской АЭС открыли завод по переработке ядерных отходов 17:54
Жюри начало оценивать сады "Цветочного джема" в центре Москвы 17:51
Пермское кафе принесло извинения за "божественную шаруму" 17:42
"Зенит" хочет приобрести Гилерме 17:35
В Самарской области 46 мигрантов из Узбекистана попали в больницу 17:30
Нелегальный хостел обнаружили на северо-западе Москвы 17:30
Житель Иркутска прокатился на крыше внедорожника и погиб 17:27
МИД: Закон о языке осложнит перспективы урегулирования в Донбассе 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 17:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух петербуржцев заподозрили в краже 20 млн руб, выделенных на науку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Сотрудники петербургской полиции задержали двух предпринимателей, которые получили из бюджета 20 миллионов рублей на компенсацию их научных изысканий в рамках госпрограммы. Правда, выяснилось, что реальная стоимость этих работ в двадцать раз ниже.

Начальник новгородского ГИБДД задержан за взятку

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчинам вменяют мошенничество в особо крупном размере. В ближайшее время суд определит им меру пресечения.

По версии следствия, сами предприниматели ничего не изобретали и научных изысканий не вели. Как считают в полиции, в 2016-м году мужчины нашли исполнителя, который провел исследование. Далее бизнесмены оформили документы и подали заявку на получение бюджетных средств.

Полученные деньги предприниматели потратили на собственные нужды.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах
Полиция получит право объявлять предостережения гражданам
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
Комитет Госдумы уточнил сроки "дачной амнистии"