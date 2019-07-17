Emmy International проведет отборочный тур в Санкт-Петербурге

Второй раз в России Международная телеакадемия Emmy International проводит отборочные туры. Впервые такое событие состоялось в прошлом году в Москве. Приезд в столицу международной Emmy собрал на одной площадке ведущих продюсеров и других представителей телеиндустрии. Общение с иностранными коллегами - топ-менеджерами крупных теле- и кинокомпаний оказалось весьма продуктивным. На этот раз Emmy International проведет отборочный тур в Северной столице, в ходе которого определятся финалисты 47-й премии International Emmy Awards в части номинаций.

Отбор пройдет 24 июля. Соорганизаторами этого события, как и в прошлом году, стали генеральный директор "СТС Медиа", член совета директоров Международной телеакадемии Вячеслав Муругов, а также основатель и генеральный продюсер группы компаний Star Media, член Международной телеакадемии Владислав Ряшин.

Напомним, что International Emmy Awards - одна из самых престижных наград в индустрии, присуждаемая лучшим телевизионным проектам, созданным за пределами США. Лауреатами премии становились Хелена Бонэм-Картер, Дастин Хоффман, Кеннет Брана, Шон Бин. Статуэтки International Emmy получали такие культовые шоу и сериалы как Top Gear и "Черное зеркало".

Жюри каждого из отборочных туров утверждается Международной телеакадемией. В состав жюри петербургского отбора войдут автор сериала "Жители Ист-Энда" Пол Мэттью Томпсон, сценаристы сериалов "Касл-Рок", "Оставленные", "Мастера секса" и "Манхэттэн" Лайла Байок и Сэм Шоу; продюсеры Антон Федотов и Николай Картозия, продюсер и режиссер Александр Дулерайн, комик Александр Незлобин, актрисы Равшана Куркова, Наталья Бардо и другие.

Победители International Emmy Awards-2019 будут объявлены в ноябре на гала-ужине в Нью-Йорке.

Прямая речь

"В прошлом году полуфинал премии Эмми прошел в Москве. Впервые в истории Россия стала хозяином телевизионного события подобного масштаба. И оно прошло столь успешно, что мы решили не останавливаться на достигнутом. В этом году мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге... Питер и его атмосфера идеально подходят для определения финалистов самой престижной телевизионной премии в мире, которая отмечает не просто хорошие и яркие проекты, но и настоящие культурные явления, которые оставят след в мировой истории телевидения. К тому же проведение такого значительного международного события в России позволит еще прочнее зафиксировать позицию нашей страны как равноправного игрока мировой телеиндустрии", - говорит Вячеслав Муругов, генеральный директор "СТС Медиа".

"Уже второй год подряд нам удостоена честь принять полуфинал престижной телевизионной премии - Emmy International. Вне сомнений, это мероприятие очень важно для развития отношений между профессионалами индустрии из разных стран. В прошлом году высокий уровень жюри и прекрасная организация премии способствовали тому, что о событии заговорили в широких кругах, чему мы очень рады. В наших планах - сделать это голосование традицией", - отметил генеральный директор Star Media Владислав Ряшин.