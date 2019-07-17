Парень в гидрокостюме заходит в воду, ложится на доску и гребет через накатывающую пену. Достигнув места, где волна набирает силу, разворачивается, разгоняется, сливается с гребнем - и несется вдоль водной глади. Это не Калифорния и не Бали. Это Питер.

К серфингу обычно приобщаются где-нибудь в Европе или в Азии, на океанических курортах. Пара-тройка уроков, денек-другой самостоятельного катания - и пауза до следующего отпуска. Чистая экзотика. О том, что ловить волну можно и на петербургском мелководье, долгое время никто не задумывался.

Но однажды летом 2006 года Леонид Литвинов обедал в одном из ресторанов Солнечного, с видом на Финский залив. Как это обычно здесь бывает, погода резко испортилась, налетел ветер, погнал волну. Леонид встал из-за столика, достал из багажника машины бодиборд (к тому времени он уже всерьез увлекался европейским серфингом и всегда возил с собой короткую доску, чтобы разминаться, гребя на ней по местным озерам) и здесь же, напротив ресторана, вошел в воду... Оказалось, что волны хорошие и на них вполне можно кататься.

Так Леонид Литвинов положил начало местному серф-движению. Сейчас он возглавляет региональное отделение российской федерации серфинга.

- Люди часто удивляются: серьезные волны на Финском заливе? Да быть такого не может! Мы никогда не видели, - улыбается Леонид. - Так потому и не видели, что в хорошую погоду там тишь да гладь, а в плохую на залив никто не ездит.

Никто, кроме серфингистов. Этим сумасшедшим чем хуже, тем лучше. Сбивающий с ног ветер, дождь - отлично! Ветер нагонит волну, а дождь просто не имеет значения, поскольку все равно все мокрые. До пятидесяти процентов "каталок" проходят в отвратительную с точки зрения обычного человека погоду.

- Идеальные волны - это свелл, накат. Когда где-то далеко пробушевал шторм и от него, как от брошенного камня, по воде на много километров расходятся круги. К сожалению, в России такое возможно только где-нибудь на Дальнем Востоке, где по-настоящему большое пространство, - объясняет Леонид. - Но однажды - это было летом прошлого года - прогнозник неожиданно выдал информацию: на Ладожском озере с северо-запада на юго-восток идет сильный шторм, практически ураган, с волнами в эпицентре от четырех метров! Успел приехать в Осиновец и - потрясающе - застал тот самый свелл. Почти полное безветрие и волны - гладкие, шикарные, идеально ровные, длинные. Это были мои одни из лучших волн в Питере и лучшее катание на серфдоске, даже в океане у меня так не получалось. Впервые проехал по стенке, касаясь рукой волны.

Если в 2006 году Леонид Литвинов был единственным, кто умудрялся ловить волны в окрестностях Северной столицы, то сейчас количество питерских серфингистов исчисляется тысячами. Самое популярное место - Солнечное на Финском заливе. В хорошую погоду здесь катаются по полторы сотни серферов одновременно. А за день - до пятисот. Среди основных спотов (точек катания) в окрестностях Петербурга также мыс Флотский и Батарейная бухта. А когда ветер категорически не хочет дуть с запада - Осиновец на Ладожском озере.

- У нас самая распространенная волна - метровая. Новичкам больше не надо, да и опытные серферы на ней с удовольствием катаются. Профессионалам этого достаточно даже для совершения трюков и прыжков, - говорит Леонид. - А в том же Солнечном за минувший июнь шесть раз была полутораметровая волна, это уже вполне достойно. Если следить за прогнозом, можно поймать волну высотой два метра и даже три. Когда в Финском заливе хорошо дует с юго-запада, в бухты идут отличные волны - большие и ровные, похожие на океанские. Правда, не такие прозрачные: вода в наших краях, увы, мутновата.

Северное лето короткое и капризное, но настоящих питерских серферов это не огорчает. Они надевают теплые гидрокостюмы и катаются до тех пор, пока не встанет лед. Если повезет и зима выдастся не морозной, то хоть круглый год.

- Этой зимой мы катались на севере Ладоги 3 февраля. Жестко получилось - со снегом в лицо, с сильным ветром, с волнами, - с наслаждением вспоминает Леонид. - Да, и еще в ледяной шуге. "Мохито-каталка" - так мы это называем.

Сколько серфингистов живет в Петербурге, никто точно не знает. Несколько тысяч. Чаще всего это люди, которые по-настоящему ездят кататься на океан, а в отсутствие больших волн разминаются на Финском заливе. Но есть и те, кто встал на доску и со временем стал настоящим серфингистом именно здесь, на, казалось бы, совершенно неподходящем для этого питерском побережье.

Типичные петербургские серфингисты - Павел и Анна Копровы. Стаж - около трех лет.

- Окрестности Петербурга на сто процентов подходят для серфинга, особенно для длинной доски, - убеждены Павел с Анной. - В Солнечном волны пологие и мягкие, на мысе Флотском - более резкие, серьезные. Следи за прогнозом да выбирай. Можно кататься не только для удовольствия, но и достигать спортивных результатов. Да, к мировым соревнованиям в наших условиях не подготовиться, здесь не обойтись без океана, но на чемпионатах российского уровня петербургские серфингисты выступают очень даже достойно.

- Есть серферы, признающие только летнее катание: расчехляют доску в мае, зачехляют в октябре. А есть настоящие фанаты: вчера он в шортах носился по волнам на Бали, а сегодня в теплом гидрике катается на Ладоге под ледяным дождем, - говорит Леонид. - Да что там, я и сам такой.

Кстати

Интересно, что во всех серф-школах мира - что в России, что в Австралии - 70 процентов обучающихся - девушки. Но остаются в серфинге в основном юноши. Сейчас в Санкт-Петербурге на десять парней-серфингистов приходится всего одна девушка. Хотя есть семейные пары, в которых жена катается, а муж ее ждет на берегу.

Событие

Стоя с веслом

Для тех, кому мила идея скользить по воде на доске, но не хочется экстрима, существует сап-серфинг. Доска с веслом. Вещь, как будто специально созданная для Санкт-Петербурга с его реками и каналами. Говорят, лет десять назад некий энтузиаст привез сюда первые двенадцать сапов. Идею быстро подхватили, сейчас сап-серфинг можно назвать сверхпопулярным развлечением, а доски продаются даже в обычных гипермаркетах.

В 2016 году по инициативе Дениса Зинчука, возглавляющего сап-направление в Федерации серфинга РФ, в Санкт-Петербурге прошел первый сап-фестиваль. Планировали просто прокатиться большой компанией по каналам в центре города, но неожиданно получился карнавал - участники, не сговариваясь, пришли в костюмах.

- Тот, первый фестиваль проходил в октябре - мы приурочили его к закрытию сезона, поэтому некоторые западные СМИ написали: мол, русские устроили Хэллоуин на воде, - смеется Денис. - На следующий год добавили в мероприятие спортивную составляющую - провели Кубок России. Однако потом решили от этого отказаться. Пусть будет просто карнавал, большой и красочный. Обычные сап-заплывы делают во многих городах Европы, а сап-карнавал - только в Санкт-Петербурге.

К сегодняшнему дню задумка выросла в Международный фестиваль сап-серфинга "Фонтанка-SUP", собирающий сотни любителей доски с веслом из разных стран. Одно из самых зрелищных событий Северной столицы.

Фестиваль-2019 пройдет в ближайшую субботу, 20 июля. По оценкам организаторов, в нем примут участие около тысячи человек. На несколько часов водные пути в историческом центре перекроют для прогулочных катеров, в распоряжении сап-серферов окажутся больше восьми километров рек и каналов. Участники карнавала стартуют в 10.30 с набережной Мойки у Марсова поля, затем идут по Фонтанке, через Крюков канал по каналу Грибоедова и через три часа финишируют в исходной точке. Маршрут пролегает под четырнадцатью мостами.

Команда "Российской газеты" тоже примет участие в сап-фестивале.