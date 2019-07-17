Чиновники отказали многодетной маме, которая переехала в Янтарный край вскоре после рождения шестого ребенка, в областном материнском капитале. Женщина обратилась в прокуратуру, а прокуратура - в суд. Фемида встала на сторону новоиспеченной калининградки.

Сотрудники прокуратуры призывают не бояться отстаивать свои права. Начать можно с электронного обращения в надзорное ведомство. Фото: iStock

Мама шестерых детей не хотела предавать широкой огласке свои судебные дела. Поэтому мы пообещали сделать так, чтобы читатели не смогли идентифицировать большое семейство. Некоторые неключевые параметры истории в тексте изменены. Но юридические аспекты, важные для женщин, попавших в схожую ситуацию, мы оставили в неизменном виде.

Предположим, что нашу героиню зовут Анна Иванова. В ноябре 2017 года она с мужем и детьми переехала в Янтарный край, допустим, из Тюменской области. Причина переезда проста: семье понравился мягкий прибалтийский климат, близость моря. Купили в регионе квартиру, муж устроился на работу.

Младшему сыну Ивановых к моменту переезда было полгода. Региональный капитал после рождения шестого ребенка в Тюменской области супруги не получали - слишком много было других хлопот. Анна решила оформить положенные выплаты в Калининградской области, ведь вся семья вскоре после переезда прописалась здесь в новой квартире.

Следует пояснить, что в самом западном российском регионе существует два вида областного материнского капитала. Обычный маткапитал - 100 тысяч рублей при рождении третьего и четвертого ребенка и 200 тысяч рублей при рождении пятого и последующих детей - могут получить женщины, если среднедушевой доход их семьи не превышает трех с половиной региональных прожиточных минимумов. Дополнительный материнский капитал - 50 тысяч рублей - выплачивают семьям с тремя и более детьми, доход которых не превышает полутора прожиточных минимумов на одного человека. Прожиточный минимум, к слову, сейчас составляет в Калининградской области около 11 тысяч рублей.

Женщина имеет право на выплату маткапитала, даже если ребенок был рожден в другом регионе

Среднедушевой доход семьи Ивановых, насчитывающей восемь человек, невелик. Анна подала заявление и на обычный, и на дополнительный материнские капиталы. Однако в центре социальной поддержки населения новоиспеченной калининградке отказали. Чиновники от соцзащиты сослались на то, что в момент рождения ребенка Анна была зарегистрирована и проживала в другом регионе.

Женщина обратилась в прокуратуру, и правильно сделала. Там рассудили, что региональные льготы призваны обеспечить достойную жизнь многодетным семьям, проживающим в Калининградской области. То есть должны распространяться и на членов семейства Ивановых, ставших калининградцами. Надзорное ведомство направило иск в суд в интересах многодетной матери.

- В законе Калининградской области N 17 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" четко прописаны основные условия, при соблюдении которых семья получает право на областной материнский капитал и дополнительный областной материнский капитал, - комментирует ситуацию старший помощник прокурора Калининградской области Ирина Ивонинская. - Во-первых, ребенок, в связи с рождением которого выдаются сертификаты на выплаты, должен иметь российское гражданство. Во-вторых, среднедушевой доход семьи, в зависимости от вида поддержки, не должен превышать трех с половиной или полутора величин регионального прожиточного минимума. В-третьих, и это в данном деле самый существенный момент, на дату обращения за предоставлением дополнительной меры социальной поддержки родитель должен являться гражданином РФ и проживать на территории Калининградской области. Не на момент рождения ребенка, а на дату обращения! В-четвертых, обратиться за областным маткапиталом семья может не позднее полутора лет со дня рождения ребенка, за дополнительным капиталом - не позднее двух лет.

Анна Иванова все эти условия соблюла. Ее младшему сыну в день обращения за выплатами было меньше полутора лет, а сама женщина на тот момент уже оформила калининградскую прописку. Поэтому суд разделил позицию прокуратуры. В ноябре прошлого года слушалось дело об основном областном маткапитале - решение уже вступило в силу, Анна получила 200 тысяч рублей. На днях состоялся второй суд, и Фемида обязала чиновников от соцзащиты закрепить за многодетной мамой право на дополнительный материнский капитал.

- 200 тысяч рублей пошли на покупку автомобиля, - рассказывает корреспонденту "Российской газеты" Анна. - На что потратим 50 тысяч, мы еще не думали, надо сначала их получить. Но расходов у многодетной семьи много, и эти деньги, конечно, не будут лишними.

Тем временем

Насколько известно "Российской газете", ситуация, в которую попала Анна Иванова, не единична. В прокуратуре призывают многодетных родителей, переехавших в регион вскоре после рождения третьего и последующих детей, не бояться отстаивать свои права. Можно прийти на личный прием к прокурору или воспользоваться электронной приемной на сайте надзорного ведомства.

- Порядок предоставления региональных мер социальной поддержки определяют областные власти и законодатели, - подводит итог Ирина Ивонинская. - И если в областном законе прописано, что родитель должен проживать на территории Калининградской области на момент обращения за маткапиталом, а не на момент рождения ребенка, этого порядка должны придерживаться органы соцзащиты.

То, что ребенок был рожден в другом регионе, не может быть основанием для отказа в маткапитале.