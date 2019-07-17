Новости

Кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq обновились по-скромному 15:50
В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17 15:45
Видео со дна Атлантического океана шокировало ученых 15:41
В Петербурге к 2021 году все поликлиники станут "бережливыми" 15:38
ФСИН опровергла помещение Кокорина и Мамаева в изолятор 15:37
"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме или Маастрихте 15:31
В Кировской области чиновники заживо "похоронили" 25 жителей 15:27
В квартире и.о. министра строительства Астраханской области прошел обыск 15:23
Двое из задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной 15:21
Тайка Вайтити станет режиссером четвертого "Тора" 15:21
Кремль не ведет переговоры по обмену украинских моряков 15:20
БК "Химки" подписал контракты с Йовичем и Букером 15:20
В Краснодарском крае семилетнего ребенка забыли в детском лагере 15:20
Регионам поручат провести полную ревизию заброшенных усадеб 15:15
В Сокольниках откроется Сад астрономов 15:15
В Уфе пьяный водитель протащил за автомобилем инспектора ГИБДД 15:13
Крамп-Карренбауэр вступила в должность министра обороны Германии 15:09
Огнеметный беспилотник показали на видео 15:05
На Кубани мужчина незаконно держал дома львов, ягуаров и рысей 15:02
В Европе больше не хотят покупать Lada 15:01
Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность 14:58
На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата 14:43
Трейлер: Дженнифер Лопес сыграла стриптизершу 14:43
Новгородские поисковики обнаружили самолет Героя Советского Союза 14:41
В Москве спасли сбежавшего домашнего хорька 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 14:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Трудности переезда

Многодетная калининградка отстояла право на "материнские" выплаты в суде
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 155(7913)
Чиновники отказали многодетной маме, которая переехала в Янтарный край вскоре после рождения шестого ребенка, в областном материнском капитале. Женщина обратилась в прокуратуру, а прокуратура - в суд. Фемида встала на сторону новоиспеченной калининградки.
Сотрудники прокуратуры призывают не бояться отстаивать свои права. Начать можно с электронного обращения в надзорное ведомство. Фото: iStock Сотрудники прокуратуры призывают не бояться отстаивать свои права. Начать можно с электронного обращения в надзорное ведомство. Фото: iStock
Сотрудники прокуратуры призывают не бояться отстаивать свои права. Начать можно с электронного обращения в надзорное ведомство. Фото: iStock

Мама шестерых детей не хотела предавать широкой огласке свои судебные дела. Поэтому мы пообещали сделать так, чтобы читатели не смогли идентифицировать большое семейство. Некоторые неключевые параметры истории в тексте изменены. Но юридические аспекты, важные для женщин, попавших в схожую ситуацию, мы оставили в неизменном виде.

Предположим, что нашу героиню зовут Анна Иванова. В ноябре 2017 года она с мужем и детьми переехала в Янтарный край, допустим, из Тюменской области. Причина переезда проста: семье понравился мягкий прибалтийский климат, близость моря. Купили в регионе квартиру, муж устроился на работу.

На Вологодчине и в Коми тестируют социальный контракт

Младшему сыну Ивановых к моменту переезда было полгода. Региональный капитал после рождения шестого ребенка в Тюменской области супруги не получали - слишком много было других хлопот. Анна решила оформить положенные выплаты в Калининградской области, ведь вся семья вскоре после переезда прописалась здесь в новой квартире.

Следует пояснить, что в самом западном российском регионе существует два вида областного материнского капитала. Обычный маткапитал - 100 тысяч рублей при рождении третьего и четвертого ребенка и 200 тысяч рублей при рождении пятого и последующих детей - могут получить женщины, если среднедушевой доход их семьи не превышает трех с половиной региональных прожиточных минимумов. Дополнительный материнский капитал - 50 тысяч рублей - выплачивают семьям с тремя и более детьми, доход которых не превышает полутора прожиточных минимумов на одного человека. Прожиточный минимум, к слову, сейчас составляет в Калининградской области около 11 тысяч рублей.

Женщина имеет право на выплату маткапитала, даже если ребенок был рожден в другом регионе

Среднедушевой доход семьи Ивановых, насчитывающей восемь человек, невелик. Анна подала заявление и на обычный, и на дополнительный материнские капиталы. Однако в центре социальной поддержки населения новоиспеченной калининградке отказали. Чиновники от соцзащиты сослались на то, что в момент рождения ребенка Анна была зарегистрирована и проживала в другом регионе.

Женщина обратилась в прокуратуру, и правильно сделала. Там рассудили, что региональные льготы призваны обеспечить достойную жизнь многодетным семьям, проживающим в Калининградской области. То есть должны распространяться и на членов семейства Ивановых, ставших калининградцами. Надзорное ведомство направило иск в суд в интересах многодетной матери.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале многодетную маму лишили семерых детей после пожара

- В законе Калининградской области N 17 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" четко прописаны основные условия, при соблюдении которых семья получает право на областной материнский капитал и дополнительный областной материнский капитал, - комментирует ситуацию старший помощник прокурора Калининградской области Ирина Ивонинская. - Во-первых, ребенок, в связи с рождением которого выдаются сертификаты на выплаты, должен иметь российское гражданство. Во-вторых, среднедушевой доход семьи, в зависимости от вида поддержки, не должен превышать трех с половиной или полутора величин регионального прожиточного минимума. В-третьих, и это в данном деле самый существенный момент, на дату обращения за предоставлением дополнительной меры социальной поддержки родитель должен являться гражданином РФ и проживать на территории Калининградской области. Не на момент рождения ребенка, а на дату обращения! В-четвертых, обратиться за областным маткапиталом семья может не позднее полутора лет со дня рождения ребенка, за дополнительным капиталом - не позднее двух лет.

Анна Иванова все эти условия соблюла. Ее младшему сыну в день обращения за выплатами было меньше полутора лет, а сама женщина на тот момент уже оформила калининградскую прописку. Поэтому суд разделил позицию прокуратуры. В ноябре прошлого года слушалось дело об основном областном маткапитале - решение уже вступило в силу, Анна получила 200 тысяч рублей. На днях состоялся второй суд, и Фемида обязала чиновников от соцзащиты закрепить за многодетной мамой право на дополнительный материнский капитал.

- 200 тысяч рублей пошли на покупку автомобиля, - рассказывает корреспонденту "Российской газеты" Анна. - На что потратим 50 тысяч, мы еще не думали, надо сначала их получить. Но расходов у многодетной семьи много, и эти деньги, конечно, не будут лишними.

Тем временем

Насколько известно "Российской газете", ситуация, в которую попала Анна Иванова, не единична. В прокуратуре призывают многодетных родителей, переехавших в регион вскоре после рождения третьего и последующих детей, не бояться отстаивать свои права. Можно прийти на личный прием к прокурору или воспользоваться электронной приемной на сайте надзорного ведомства.

- Порядок предоставления региональных мер социальной поддержки определяют областные власти и законодатели, - подводит итог Ирина Ивонинская. - И если в областном законе прописано, что родитель должен проживать на территории Калининградской области на момент обращения за маткапиталом, а не на момент рождения ребенка, этого порядка должны придерживаться органы соцзащиты.

То, что ребенок был рожден в другом регионе, не может быть основанием для отказа в маткапитале.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
Комитет Госдумы уточнил сроки "дачной амнистии"
НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США