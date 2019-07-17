На VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге презентован ряд громких проектов

В Санкт-Петербурге продолжается VI Форум регионов Беларуси и России. Его кульминацией станет пленарное заседание в Таврическом дворце. Ожидается, что участие в нем примут президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин.

В повестке дня - межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России. Впрочем, в прошедшие дни форума говорили не только на эту тему. Обсуждали и развитие торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией, и будущее Союзного государства в целом. По ходу дела руководители регионов и предприятий подписывали новые соглашения о сотрудничестве и коммерческие контракты.

Тон деловому разговору задала молодежная дискуссия, прошедшая в формате VII Российско-белорусского форума "Молодежь - за Союзное государство". Министр образования Беларуси Игорь Карпенко рассказал, что в Беларуси подготовлен проект стратегии молодежной политики на 2020-2030 годы:

- Концептуальные подходы этого документа могут быть включены в разрабатываемую стратегию развития молодежной интеграции Союзного государства. Это станет реальным вкладом в реализацию целей устойчивого социально-экономического развития и Беларуси, и России.

На секционных заседаниях участники обсудили положительные практики социальной поддержки молодых специалистов и рабочих, развитие молодежного предпринимательства, межвузовское взаимодействие.

Особое внимание - проектам, направленным на сохранение исторической памяти и недопущение фальсификации истории. В частности, к 75-летию Победы будет реализован проект "Во славу общей Победы!". Земля с мест самых громких сражений, где погибали наши прадеды, будет доставлена в храм-памятник в честь всех Святых в Минске.

- Мы хотим, чтобы это место стало центром притяжения по увековечению памяти, - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк.

Прозвучало предложение и о проведении форума молодых семей Беларуси и России

Примером истинного патриотизма, основанного на глубоком уважении молодежи к нашей общей истории, будет и совместный белорусско-российский проект по созданию к юбилейной дате агитпоезда Брест - Владивосток. А руководитель Федерального агентства по делам молодежи России Александр Бугаев сообщил, что в 2020 году в Казани откроется белорусско-российский молодежный бизнес-инкубатор. Суть замысла в том, чтобы помочь молодым предпринимателям в продвижении своего бизнеса на территории России и Беларуси. Прозвучало предложение и о проведении форума молодых семей Беларуси и России.

Один из ярких примеров сотрудничества - организация сводных студенческих отрядов Союзного государства. Новый импульс их деятельности дал слет студотрядов Беларуси и России осенью прошлого года. В этом году в составе 15 таких отрядов трудятся более 400 человек. Из них 12 отрядов - на строительстве социальных объектов в Островце, где возводится первая Белорусская АЭС.

В целом участники дискуссии были единодушны, что проектов, которые сближают наши народы, должно быть как можно больше. Это касается и образования, и туризма, и информационного пространства. Но в основе всего, конечно же, экономика. Эта тема звучала и во время экспертной сессии "Приоритеты развития Союзного государства", и на расширенном заседании национальных деловых советов. Заключительным аккордом второго дня форума стало заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Совета Республики Национального собрания Беларуси по межрегиональному сотрудничеству. На сегодня запланирована также встреча спикеров верхних палат парламента двух стран Михаила Мясниковича и Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Беларуси и России.

Разумеется, подводить итоги форума и называть сумму заключенных контрактов пока преждевременно. Отметим лишь, что с каждым годом эта цифра устойчиво растет. Если, например, в 2015-м в Сочи договорились на 230 миллионов долларов, то через два года в Москве эту сумму удвоили. А осенью прошлого года в Могилеве и вовсе преодолели планку в полмиллиарда долларов. Так что дружба между регионами дает весомые плоды и, вопреки всем препятствиям, движет союзный локомотив вперед.