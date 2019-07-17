Пока одни дачники волнуются относительно взносов, налогов и межевания, другие вступают в бой с операторами связи. Точнее, с теми самыми вышками, которые порой "вырастают" на соседнем участке без согласования с местными жителями.

Так, в садоводстве "Малиновка" недалеко от российско-финской границы в марте этого года дачники, приезжавшие для поддержки своих наделов, обнаружили привезенные части какого-то оборудования. Выяснилось, что это - вышка связи высотой чуть более 50 метров. Ее установку никто не согласовывал, да и абонентов этого оператора здесь почти нет. Поэтому обращения активистов поселка вскоре легли на стол руководителям регионального отделения Росреестра, а также областной прокуратуры.

Корреспондент "РГ" решил разобраться, так ли обоснованы тревоги жителей "Малиновки", и обратился в Роспотребнадзор по Ленинградской области, где как раз и выдается официальное разрешение на работу этих устройств. По словам Игоря Мясникова, начальника отдела санитарного надзора, "в целях защиты населения от воздействия электромагнитного излучения, создаваемого антеннами передающих радиотехнических объектов (ПРТО), устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) внутри которых размещение жилых и других объектов с пребыванием людей запрещено". Что касается уровня воздействия сигнала, то передатчики могут нанести вред, только если поблизости находится жилой многоэтажный дом, на который направлены потоки излучения, при условии, что оборудование расположено на уровне окон. Жителям садовых домов ничего не угрожает.

Правда, "оператор связи должен получить разрешение надзорного органа на монтаж оборудования, а также согласие собственников помещений, расположенных в доме, на крыше которого предполагается возведение базовой станции. Решение о согласовании установки оборудования принимается на общем собрании в соответствии со статьей ЖК РФ, при этом за такое решение должны проголосовать не менее двух третей всех собственников, аналогичная ситуация и в садоводствах", - добавляет Игорь Мясников.

Операторы связи регулярно получают как жалобы на оборудование, так и просьбы расширить зоны охвата

Аппаратура размещается и подключается после того, как организация связи получит санитарно-эпидемиологическое заключение.

Отказы случаются, если у оператора нет договора с юридическим лицом на конкретном земельном участке, а также если у экспертов есть сомнения в достоверности каких-то параметров связи. Бывают и такие варианты, когда на вышку устанавливают передающее оборудование, но не обращаются за разрешающими документами, что ведет к дальнейшему демонтажу устройств.

В компании, установившей станцию, нам ответили так:

- Мы часто сталкиваемся с радиофобией. К нам с разной периодичностью поступают единичные жалобы на установку оборудования. В то же время мы получаем и обращения с требованием обеспечить связь. Мобильная связь давно стала предметом первой необходимости, а для удаленных малонаселенных пунктов это вопрос безопасности людей, возможность вызвать скорую или МЧС.

Там также добавили, что оборудование в "Малиновке" установлено в интересах абонентов, с соблюдением всех строительных норм и правил, а также требований безопасности. .