Поисковики обнаружили останки солдат времен советско-финской войны

Новости

В Кузбассе горняк погиб при обрушении породы на шахте 20:30
Зеленский признал нехватку управленцев на Украине: "не вижу менеджеров" 20:20
Умер второй режиссер "Здравствуйте, я ваша тетя!" Юрий Прохоров 20:15
Парубий отказался созывать заседание Рады по просьбе Зеленского 20:14
Опубликован первый трейлер сериала с Безруковым и Хабенским "Обитель" 20:00
На Финском заливе подводные археологи опустятся на рекордную глубину 19:54
В Башкрии женщина избежала изнасилования, угнав машину нападавшего 19:44
Захарова уличила США в усилении частных военных компаний в Сирии 19:39
Неизвестный выстрелил в прохожего около метро "Коломенская" 19:28
Число невыездных должников в России достигло 3,4 млн человек 19:27
В Черном море началась экспедиция по поиску затонувших кораблей СССР 19:25
Захарова: Обвинять РФ во вмешательстве в выборы - прошлогодние тренды 19:20
Жительницу Башкирии заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери 19:09
В Астрахани задержали и.о. министра строительства и ЖКХ региона 18:53
Рапота: ЕАЭС и СГ могут органично дополнять друг друга 18:45
В Петербурге два бойца Росгвардии задержаны за подбрасывание наркотиков 18:41
Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено 18:41
"Русский след" в атаке хакеров на агентство в Болгарии не нашли 18:41
Сильный ливень в столице подтопил ряд улиц в городе 18:37
Путин наградил главу Дагестана и президента фонда Александра Солженицына 18:33
В Крыму число госпитализированных из детского лагеря увеличилось до 56 18:30
Беглов потребовал ужесточить ответственность за создание свалок 18:22
Фестиваль "Дым над водой" соберет в Ленобласти 10 тысяч человек 18:19
Более 6 миллиардов рублей получили военные ЗВО на покупку жилья 18:17
Кроссовер Kia Seltos: более 6 000 заказов в первые сутки продаж 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 20:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Имя на ложке

Поисковики обнаружили останки солдат времен советско-финской войны
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(7914)
В Ленинградской области недалеко от поселка Медянка под Выборгом в урочище Гороховое поисковики обнаружили 113 останков красноармейцев, погибших в годы советско-финской войны.
113 останков красноармейцев, погибших в годы советско-финской войны, были найдены недалеко от поселка Медянка под Выборгом. Фото: Архив поискового отряда "Советский патриот" 113 останков красноармейцев, погибших в годы советско-финской войны, были найдены недалеко от поселка Медянка под Выборгом. Фото: Архив поискового отряда "Советский патриот"
113 останков красноармейцев, погибших в годы советско-финской войны, были найдены недалеко от поселка Медянка под Выборгом. Фото: Архив поискового отряда "Советский патриот"

Поисковыми работами в урочище Гороховое занимаются отряд "Советский патриот", военнослужащие 138-й отдельной Красносельской мотострелковой бригады и кадеты из местного поселка Советский и Екатеринбурга. Останки нашли во рву. Как предположили поисковики, в их числе пять офицеров и две женщины. У одной были погоны младшего лейтенанта. Предположительно она имела отношение к медицинской службе. А вот у второй женщины были трофейные часы с гравировкой времен польской кампании 1938 года и флакон французских духов.

- Неужели во флаконе остались духи? - спрашиваю командира поискового отряда "Советский патриот" Ольгу Богданову.

Фото: Тагир Раджавов/"РГ"
В Новочеркасск вернули икону, вывезенную в 1943 году немецким солдатом

- Да. Аромат очень тонкий, бутылочка полная. Но пока не удалось разобрать штамп.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Западного военного округа, среди найденных предметов была ложка. Именно по ней и установили личность погибшего бойца. Сначала ошибочно интерпретировали его фамилию как "Шкода". На самом деле, это Ишков Петр Иванович, 1910 года рождения, красноармеец 90-го отдельного саперного пулеметного батальона 100-й стрелковой дивизии. Он погиб 24 февраля 1940 года.

Поисковики пытаются установить и личности погибших женщин. По предварительным данным, это Мария Федоровна Березина, которая была призвана Орджоникидзевским райвоенкоматом города Молотова, сейчас - Пермь. Она пропала без вести. Вторая - Устиния Павловна Грямо. Родилась в 1914 году в Ленинграде.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Оформление бумажных паспортов в РФ прекратится в 2022 году
В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
Полиция получит право объявлять предостережения гражданам
Комитет Госдумы уточнил сроки "дачной амнистии"