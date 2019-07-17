Поисковики обнаружили останки солдат времен советско-финской войны

В Ленинградской области недалеко от поселка Медянка под Выборгом в урочище Гороховое поисковики обнаружили 113 останков красноармейцев, погибших в годы советско-финской войны.

113 останков красноармейцев, погибших в годы советско-финской войны, были найдены недалеко от поселка Медянка под Выборгом. Фото: Архив поискового отряда "Советский патриот"

Поисковыми работами в урочище Гороховое занимаются отряд "Советский патриот", военнослужащие 138-й отдельной Красносельской мотострелковой бригады и кадеты из местного поселка Советский и Екатеринбурга. Останки нашли во рву. Как предположили поисковики, в их числе пять офицеров и две женщины. У одной были погоны младшего лейтенанта. Предположительно она имела отношение к медицинской службе. А вот у второй женщины были трофейные часы с гравировкой времен польской кампании 1938 года и флакон французских духов.

- Неужели во флаконе остались духи? - спрашиваю командира поискового отряда "Советский патриот" Ольгу Богданову.

- Да. Аромат очень тонкий, бутылочка полная. Но пока не удалось разобрать штамп.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Западного военного округа, среди найденных предметов была ложка. Именно по ней и установили личность погибшего бойца. Сначала ошибочно интерпретировали его фамилию как "Шкода". На самом деле, это Ишков Петр Иванович, 1910 года рождения, красноармеец 90-го отдельного саперного пулеметного батальона 100-й стрелковой дивизии. Он погиб 24 февраля 1940 года.

Поисковики пытаются установить и личности погибших женщин. По предварительным данным, это Мария Федоровна Березина, которая была призвана Орджоникидзевским райвоенкоматом города Молотова, сейчас - Пермь. Она пропала без вести. Вторая - Устиния Павловна Грямо. Родилась в 1914 году в Ленинграде.