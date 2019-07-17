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17.07.2019 16:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин и Лукашенко посетили Валаам

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Белоруссии посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь - побывали на службе и во Всесвятском скиту.

Сегодня у глав государств - неформальное общение. Завтра лидеры примут участие в пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России, а также проведут переговоры - уже официально.

О том, что Александр Лукашенко посетит Валаам, стало известно еще в июне, когда на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым президент Белоруссии заявил, что приедет в монастырь вместе с Владимиром Путиным. "Когда будет у вас на родине форум регионов, мы с ним поедем на Валаам молиться и там дополнительно обсудим", - сказал он.

Ранее Путин объявил, что планирует обсудить с Лукашенко развитие тесных интеграционных связей России и Белоруссии. В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что в центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, а также речь пойдет о взаимодействии в рамках Союзного государства.

"Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного", - объяснил недавно Лукашенко.

Фото: РИА Новости
Почему люди приезжают в Спасо-Преображенский монастырь на Валааме

Владимир Путин неоднократно посещал монастырь на Валааме - в прошлом и позапрошлом году был там в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа 11 июля. В прошлом году провел там два дня.

Валаам - остров в северной части Ладожского озера в Карелии. Монастырь был основан в XIV веке, там свыше 200 насельников. Ежегодно его посещают более 100 тысяч паломников и туристов. В этом году монастырь празднует 30 лет передачи Русской церкви и 200 лет прославления основателей обители - святых Сергия и Германа. Мощи Сергия и Германа находятся в скале под Спасо-Преображенским собором. За последние годы был отреставрирован Спасо-Преображенский собор с восстановлением уникальных росписей, деревянных резных иконостасов.

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказывал, что президент "давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря". "И в плане хозяйственной деятельности помогает, и в решении других вопросов", - сообщил он.

Владимир Путин также давал интервью для фильма о Валааме журналиста Андрея Кондрашова, где рассказал об этой святыне. "У нас много таких зеркал. Валаам - одно из них. У него очень интересная и отчасти даже драматическая история. Валаам связан, по сути, со становлением национального Российского государства", - считает президент. "Здесь была полная разруха, - говорил он про недавние времена, до реставрации. - Теперь это то, чем может гордиться не только Церковь, но и страна в целом: мы возродили храмы, монастыри, небольшие церквушки на островах".

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