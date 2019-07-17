В Краснодарском крае семилетнего ребенка забыли в детском лагере

Прокуратура Мурманской области начала проверку обстоятельств, при которых семилетнего мальчика из поселка Верхнетуломский Мурманской области забыли в автобусе при возвращении из детского лагеря "Золотой колос" Туапсинского района Краснодарского края.

Как выяснилось, мальчик должен был возвращаться домой поездом вместе с сестрой. По пути на железнодорожный вокзал ребенок уснул в автобусе и не вышел вместе с остальными детьми. Его отсутствие осталось незамеченным, и поезд ушел без него.

При себе у него не было никаких вещей, поскольку его сестра уехала домой с чемоданом брата и мобильным телефоном. Ребенок сумел выбраться из запертого автобуса через открытое водительское окно. Затем он дошел до ближайшего магазина и рассказал, что потерялся, после чего его отправили в местную комиссию по делам несовершеннолетних. Тем временем его сестра благополучно добралась домой 14 июля.

- Будет проверена деятельность должностных лиц и образовательной организации, заключивших договор оказания услуг отдыха и оздоровления детей в детском лагере, и органов управления образованием, которые занимаются организацией отдыха и оздоровления детей, - отметили в областной прокуратуре.

Работники администрации Кольского района, к которому относится Верхнетуломский, съездили к семье ребенка и успокоили его мать, сообщил корреспонденту "РГ" уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган. Сейчас ребенок находится в другом лагере вместе с детьми из Заполярья, где он проведет еще одну смену. У него есть все необходимое. Мать мальчика не возражает против этого. Тем не менее, детский омбудсмен говорит, что точку в этой истории ставить рано.

- Это вопиющий факт халатности, проявленной работниками "Золотого колоса", - заявил он. - Согласно договору, сотрудники лагеря должны были передать ребенка принимающей стороне на железнодорожном вокзале. Ясно даже неспециалисту, что при передаче необходимо проверить все досконально - все ли дети на месте, не забыл ли кто-либо из них свои вещи. А тут забыли самого ребенка! Я предложу матери обратиться в суд с иском к администрации лагеря отдыха о возмещении морального вреда.

Приемом детей, возвращавшихся из "Золотого колоса", занимались люди, которых принимал на работу Дворец творчества "Лапландия" в Мурманске. Их фамилии Борис Коган назвать не смог. Возникает вопрос: почему принимающая сторона сама не проконтролировала наличие всех детей до отправления поезда? По предварительным данным, воспитатели из Мурманской области заметили отсутствие ребенка позже, когда нужно было садиться в поезд, добавил омбудсмен. Но точной информации на этот счет пока нет.

Омбудсмен направил по этому поводу запросы руководству лагеря, свои коллегам и надзорным органам в Краснодарском крае, в администрацию Мурманской области. Проверка продолжается.