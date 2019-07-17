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Сфера здравоохранения Мурманской области нуждается в кардинальных изменениях. Ее предстоит "перенастроить", определив в качестве главного критерия доступность медицинской помощи для граждан. Об этом заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время рабочего визита в регион вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Самая большая проблема медицины Заполярья - высокая смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В частности, в дооснащении крайне нуждается Мурманской областной онкологический диспансер, которому необходимы как новое оборудование, так и улучшение условий для пациентов и врачей. Необходимые предложения будут подготовлены региональными специалистами в ближайшее время.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
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- В 2019 году региону увеличили объемы финансовой поддержки для лечения онкологических больных, дополнительные поступления на лекарственную химиотерапию составили 560 миллионов рублей, - отметила Татьяна Голикова. - На модернизацию системы здравоохранения в рамках национального проекта для Мурманской области на пять лет предусмотрено два миллиарда рублей. Нужно правильно выстроить маршрутизацию пациентов и организацию всех служб.

Как ранее сообщала "РГ", Медицинский институт имени Сергея Березина построит к 2021 году центр ядерной медицины в Мурманской области. Инвестиции в него составят 450 миллионов рублей. Исследования в ядерном центре ежегодно смогут проходить до трех тысяч человек.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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