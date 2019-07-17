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17.07.2019 15:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В РФ создали уникальный рентгеновский аппарат для недоношенных младенцев

Текст: Ксения Колесникова
Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" (вуз-участник Проекта 5-100) создали портативный аппарат для диагностики нарушений у недоношенных младенцев. Прибор умещается в руке и при этом дает суперчеткие рентгеновские снимки. Он позволяет выявить нарушения у новорожденных с экстремально низким весом. По словам ученых, новая разработка может появиться во всех перинатальных центрах страны уже в течение двух лет.
Портативный рентгенодиагностический комплекс ЛЭТИ. Фото: ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России Портативный рентгенодиагностический комплекс ЛЭТИ. Фото: ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России
Портативный рентгенодиагностический комплекс ЛЭТИ. Фото: ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России

Почему это так важно? Примерно каждый 10-й ребенок в России рождается недоношенным. Часто у таких детей затруднено дыхание - легкие еще не готовы к работе. Очень важно вовремя оценить степень их "раскрытия", выбрать тактику лечения. Качественный рентгеновский снимок здесь - лучший "помощник" врача.

Фото: Пресс-служба Смольного
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К примеру в реанимационных отделениях Первой детской городской больницы Санкт-Петербурга ежегодно делается более 10 000 таких снимков. Однако все эти исследования проводятся на стационарных рентгеновских аппаратах, плохо приспособленных к диагностике патологий у новорожденных, которые весят 400-600 граммов и, грубо говоря, умещаются у врача на ладошке. Портативный аппарат, созданный российскими учеными, сделает работу врачей-неонатологов гораздо проще.

- Мы физически часто не можем выполнять необходимые обследования. Все помнят огромные машины для рентгенологических исследований - лучевая нагрузка там выше примерно в десять раз, - говорит врач-рентгенолог Национального медицинского исследовательского Центра имени В.А. Алмазова Александр Алхазишвили. - А тут мы имеем то же самое, только в ручном, карманном исполнении. При этом лучевая нагрузка снижается в несколько раз - и на пациента, и на персонал.

Уникальное медицинское оборудование сейчас активно осваивают неонатологи из НМИЦ имени В.А. Алмазова. Были диагностированы более 50 пациентов, исследованы практически все органы и области у новорожденных. Что важно - цифровой портативный комплекс позволяет сделать рентгеновские снимки, не доставая ребенка из кювеза (это специальный бокс, где созданы все условия для поддержания жизни младенца).

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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- В мировой клинической практике в основе диагностики патологий у новорожденных с экстремально низкой массой тела лежит рентгенография. В идеале она должна осуществляться не в стационарных рентгеновских кабинетах, а в реанимационных отделениях или палатах интенсивной терапии. Зачастую ее необходимо проводить на фоне искусственной вентиляции легких, и в отдельных случаях - прямо во время транспортировки новорожденного из роддома в перинатальный центр, - комментирует руководитель разработчиков, заведующий кафедрой ЭПУ, доктор технических наук, профессор Николай Потрахов. - Сейчас такая возможность появилась.

Разработка - результат 30-летней работы ученых СПбГЭТУ "ЛЭТИ". В ней используются новые рентгеновские трубки, метод цифровой микрофокусной рентгенографии. Аппарат можно держать как в руках, так и на штативе. Среди бонусов - не только снижение дозы рентгеновского излучения, но и возможность получения изображения, увеличенного до пяти раз. По словам петербургских ученых, аналогов такого медицинского оборудования в мире нет. Сейчас разработчики пытаются усовершенствовать изобретение - снизив его вес до двух килограммов.

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