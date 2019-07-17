В Ленинградском зоопарке родился детеныш бурых капуцинов

В Ленинградском зоопарке семейство южноамериканских приматов Рикардо и Бланка обзавелось потомством. Как сообщает пресс-служба зоопарка, это первый детеныш пары.

Семья капуцинов живет здесь с января 2017 года. Между самцом Рикардо и двумя самками Бланка и Вета всегда были крепкие и нежные отношения. По прошествии более двух лет совместной жизни цепкохвостые обезьяны обзавелись потомством.

Пол шестидневного первенца определить пока невозможно. Крошечный примат проводит все время, крепко вцепившись в шерстку на спине матери. Как только работники зоопарка узнают пол новорожденного капуцина, в соцсети будет объявлен конкурс для выбора имени.

Из-за резкого сокращения популяции бурых капуцинов рождение малыша имеет особое значение для жизни зоосада. Взглянуть на детеныша экзотического вида желающие могут во внутреннем помещении павильона "Приматы", вольер напротив белоруких гиббонов.