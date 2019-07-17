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17.07.2019 16:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ленинградском зоопарке родился детеныш бурых капуцинов

Текст: Антон Козяев (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке семейство южноамериканских приматов Рикардо и Бланка обзавелось потомством. Как сообщает пресс-служба зоопарка, это первый детеныш пары.

Фото: iStock
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Семья капуцинов живет здесь с января 2017 года. Между самцом Рикардо и двумя самками Бланка и Вета всегда были крепкие и нежные отношения. По прошествии более двух лет совместной жизни цепкохвостые обезьяны обзавелись потомством.

Пол шестидневного первенца определить пока невозможно. Крошечный примат проводит все время, крепко вцепившись в шерстку на спине матери. Как только работники зоопарка узнают пол новорожденного капуцина, в соцсети будет объявлен конкурс для выбора имени.

Из-за резкого сокращения популяции бурых капуцинов рождение малыша имеет особое значение для жизни зоосада. Взглянуть на детеныша экзотического вида желающие могут во внутреннем помещении павильона "Приматы", вольер напротив белоруких гиббонов.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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