В мобильном приложении Петербурга появилась "Экстренная помощь"

В мобильном приложении "Безопасный Санкт-Петербург" появилась новая функция - "Экстренная помощь". Как сообщили в комитете по информатизации и связи Городского мониторингового центра, с помощью новой опции жители смогут быстро связаться со службой 112.

Мобильным приложением "Безопасный Санкт-Петербург" уже пользуются почти 30 тысяч человек. В нем можно найти ближайшую к месту какого-то ЧП видеокамеру и увидеть ее обзор, направить заявку на сохранение видеоархива и передать видео с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения.

"Экстренная помощь", как считают в Городском мониторинговом центре, будет особенно полезна для людей с ограниченными возможностями. В специальной форме, которую необходимо заполнить перед отправлением сообщения в службу 112, можно отдельно указать, что заявитель имеет какие-то ограничения по здоровью.

При отправке сообщения в Службу экстренных вызовов 112 необходимо указать, что случилось, какая нужна помощь и адрес. Должны быть указаны и персональные данные пользователя - фамилия, имя, отчество и дата рождения. Заполнить форму с персональными данными в "Экстренной помощи" можно заранее, чтобы не терять на это время при ЧП.

Благодаря новому функционалу возможности мобильного приложения "Безопасный Санкт-Петербург" значительно расширились. Обновленная версия приложения позволяет объединить сервисы, направленные на повышение уровня безопасности города и его жителей в одном интерфейсе.