В Мурманской области пропали два туриста-дайвера

В Мурманской области во время погружения пропали два туриста-дайвера. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Северо-Западном следственном управлении на транспорте, это были 39-летний житель Санкт-Петербурга и 48-летний житель Петрозаводска.

- Это случилось в районе поселка Лиинахамари у мыса Палтусово Перо на выходе из Печенгского залива, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области. - Их продолжают искать, ведется осмотр акватории и берега. Еще есть надежда обнаружить их живыми.

Мужчины занимались дайвингом в лагере компании DiverSea, который находился недалеко от Лиинахамари, в рамках туристической программы. При очередном погружении оба дайвера превысили допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом. Иными словами, они оказались без достаточного количества кислорода в баллонах в Баренцевом море, температура воды которого не превышает 8-10 градусов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Похожая трагедия произошла в середине июня на реке Йоканьга. Житель Мурманска сплавлялся по реке вместе с инструктором на резиновой лодке. Проходя через пороги, лодка перевернулась. Выбраться на берег удалось только одному мужчине, второй погиб, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Мурманской области.