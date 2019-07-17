Ливневки в Приморском и Выборгском районах Петербурга будут перестроены. Их пропускную способность увеличат, что позволит избежать подтоплений при интенсивных осадках.

Устройство ливневки в северных районах города оказалось одной из самых обсуждаемых тем минувших дней. Причиной стали ливни, которые обрушились на город. В период пиковых нагрузок на улицы выпало свыше 24 миллиметров осадков, а пропускная способность ливневой канализации составляет 7,2 миллиметра.

В большинстве районов города ливневка справилась. Например, в историческом центре или в Московском районе уже через пару часов после дождя о природной стихии напоминал лишь мокрый асфальт.

А вот жителям отдельных улиц Приморского и Выборгского районов пришлось в прямом смысле поплавать. Больше всего досталось тем, кто оказался на улице Парашютной, здесь затопило проезжую часть. Пешеходы шли по колено в воде, машины глохли в лужах.

На Парашютную сразу же направились бригады "Водоканала" и начали откачивать воду. Параллельно городские власти разбирались, что же произошло.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире телепрограммы "Петербург. Новый взгляд" рассказал, что проблемы с ливневой канализацией на Парашютной улице возникают каждый год и причин тому несколько. Во-первых, сама по себе улица расположена в низине - разница с другими улицами Приморского района составляет почти два метра.

Застраивать квартал начали примерно сорок лет назад, и систему ливневой канализации проложили буквой "П", на пути трубы делают три поворота, что снижает пропускную способность.

К тому же этот квартал достаточно густонаселенный, интенсивное движение транспорта и большое количество бытовых стоков также создают нагрузку на ливневку. Проанализировав сложившуюся ситуацию, власти Петербурга приняли решение "распрямить" ливневую канализацию на Парашютной.

Причем эта улица не единственная, где пройдет модернизация.

В период пиковых нагрузок на улицы выпало свыше 24 миллиметров осадков, а пропускная способность ливневой канализации составляет 7,2 миллиметра

- Ливневая канализация Петербурга строилась в восьмидесятые годы, и тогда никто не думал о такой большой жилой застройке. Мы разрабатываем программу, которая позволит локализовать проблему. Сегодня при проектировании надо закладывать возможность экстремальных дождей, нужно расширять ливневку, отделять ее от бытовых стоков. Всего необходимо проложить или реконструировать приблизительно шестьдесят километров сетей, - отметил Александр Беглов.

Всего в Петербурге после буйства стихии городские власти определили 16 улиц, где система канализации будет обновлена в первую очередь.

Порядка семидесяти процентов всех канализационных сетей Петербурга относится к общесплавным, при такой системе бытовые стоки и ливневые воды попадают в одну трубу. В комитете по энергетике и инженерному обеспечению говорят, что в новых кварталах, построенных в рамках комплексного освоения территорий, используется другая система - раздельная, когда бытовые и ливневые стоки направляются по разным сетям, что исключает возможность переполнения и подтопления.

В Смольном признают: единовременно систему канализации во всем городе не заменить, и пока будут вестись работы по модернизации, в случае непредвиденных ситуаций, например подтоплений из-за дождей, движение транспорта по проезжей части придется перекрывать.

Александр Беглов объяснил необходимость такой меры безопасностью автолюбителей, а также пассажиров и работников городского транспорта. При движении по залитой водой улице сцепление с дорогой уменьшается, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий. В то же время история с ликвидацией последствий дождей на Парашютной показала, что территорию можно быстро привести в порядок. Поэтому перекрытие улиц на время ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений на дорожной ситуации в городе отразиться не должно.