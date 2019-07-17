В Петербурге два бойца Росгвардии задержаны за подбрасывание наркотиков

В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, сотрудников ведомства задержали в момент, когда они получали 140 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемые задержаны. В ближайшее время суд определит им меру пресечения.

Уголовное дело возбуждено статье 290, предполагающей уголовную ответственность за получение взятки и ее вымогательство группой лиц по предварительному сговору.

По предварительным данным, подросток попал в поле зрения подозреваемых 16 июля. На проспекте Металлистов молодого человека остановили люди в форме и "нашли" у него наркотические вещества. В релизе СК при описании этого эпизода используется формулировка "создав видимость изъятия".

По информации ТАСС, Росгвардия по Санкт-Петербургу начала собственную проверку. Если вину подозреваемых установят, то они будут уволены из вневедомственной охраны, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.