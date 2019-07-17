В Петербурге к 2021 году все поликлиники станут "бережливыми"

Через два года все поликлиники Петербурга будут работать в "бережливом" формате. Соответствующую задачу поставил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время посещения городской поликлиники №87.

По словам действующего главы города, в первую очередь формат "бережливых поликлиник" будет внедрен в медучреждениях, обслуживающих детей, начиная с роддома. К 2021 году перед городом стоит задача внедрить такую методику работы во всех поликлиниках Северной столицы.

Сейчас 110 медучреждений Петербурга уже стали работать в формате "бережливых поликлиник". Например, в поликлинике №87 Невского района Петербурга система внедрена на 100 процентов. Это одно из самых загруженных медучреждений города.

Поликлиника строилась из расчета 750 посещений в смену, но фактически на прием к врачу приходит ежедневно порядка 1050 пациентов. В рамках модернизации здесь полностью переформатировали регистратуру, и теперь в среднем для записи к врачу пациенту требуется всего три минуты.

Самые востребованные кабинеты находятся на первом этаже, что имеет принципиальное значение при прохождении первого этапа диспансеризации. Каждый пациент сразу же получает автоматически сформированную маршрутную карту, что позволяет ему за минимальный отрезок времени обойти всех нужных врачей.

Практика показала, что с внедрением принципов "бережливой поликлиники" вакцинацию пациенты стали проходить на 75 процентов быстрее. А чтобы найти медкарту пациента, сотрудникам регистратуры требуется в два раза меньше времени. Вызовы на дом с новой системой тоже проходят на 71 процент быстрее.

Экономия времени проявляется абсолютно во всех сферах. Врачи быстрее находят результаты анализов, меньше времени тратят на оформление медкарт. За счет этого доктора получают возможность более подробно расспросить пациента о беспокоящих его симптомах, более тщательно провести осмотр. Что в конечном счете повышает качество оказания медицинской помощи.