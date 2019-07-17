Новости

Кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq обновились по-скромному 15:50
В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17 15:45
Видео со дна Атлантического океана шокировало ученых 15:41
В Петербурге к 2021 году все поликлиники станут "бережливыми" 15:38
ФСИН опровергла помещение Кокорина и Мамаева в изолятор 15:37
"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме или Маастрихте 15:31
В Кировской области чиновники заживо "похоронили" 25 жителей 15:27
В квартире и.о. министра строительства Астраханской области прошел обыск 15:23
Двое из задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной 15:21
Тайка Вайтити станет режиссером четвертого "Тора" 15:21
Кремль не ведет переговоры по обмену украинских моряков 15:20
БК "Химки" подписал контракты с Йовичем и Букером 15:20
В Краснодарском крае семилетнего ребенка забыли в детском лагере 15:20
Регионам поручат провести полную ревизию заброшенных усадеб 15:15
В Сокольниках откроется Сад астрономов 15:15
В Уфе пьяный водитель протащил за автомобилем инспектора ГИБДД 15:13
Крамп-Карренбауэр вступила в должность министра обороны Германии 15:09
Огнеметный беспилотник показали на видео 15:05
На Кубани мужчина незаконно держал дома львов, ягуаров и рысей 15:02
В Европе больше не хотят покупать Lada 15:01
Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность 14:58
На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата 14:43
Трейлер: Дженнифер Лопес сыграла стриптизершу 14:43
Новгородские поисковики обнаружили самолет Героя Советского Союза 14:41
В Москве спасли сбежавшего домашнего хорька 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 15:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге к 2021 году все поликлиники станут "бережливыми"

Текст: Вера Черенева

Через два года все поликлиники Петербурга будут работать в "бережливом" формате. Соответствующую задачу поставил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время посещения городской поликлиники №87.

По словам действующего главы города, в первую очередь формат "бережливых поликлиник" будет внедрен в медучреждениях, обслуживающих детей, начиная с роддома. К 2021 году перед городом стоит задача внедрить такую методику работы во всех поликлиниках Северной столицы.

Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по выходным

Сейчас 110 медучреждений Петербурга уже стали работать в формате "бережливых поликлиник". Например, в поликлинике №87 Невского района Петербурга система внедрена на 100 процентов. Это одно из самых загруженных медучреждений города.

Поликлиника строилась из расчета 750 посещений в смену, но фактически на прием к врачу приходит ежедневно порядка 1050 пациентов. В рамках модернизации здесь полностью переформатировали регистратуру, и теперь в среднем для записи к врачу пациенту требуется всего три минуты.

Самые востребованные кабинеты находятся на первом этаже, что имеет принципиальное значение при прохождении первого этапа диспансеризации. Каждый пациент сразу же получает автоматически сформированную маршрутную карту, что позволяет ему за минимальный отрезок времени обойти всех нужных врачей.

Практика показала, что с внедрением принципов "бережливой поликлиники" вакцинацию пациенты стали проходить на 75 процентов быстрее. А чтобы найти медкарту пациента, сотрудникам регистратуры требуется в два раза меньше времени. Вызовы на дом с новой системой тоже проходят на 71 процент быстрее.

Экономия времени проявляется абсолютно во всех сферах. Врачи быстрее находят результаты анализов, меньше времени тратят на оформление медкарт. За счет этого доктора получают возможность более подробно расспросить пациента о беспокоящих его симптомах, более тщательно провести осмотр. Что в конечном счете повышает качество оказания медицинской помощи.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
Комитет Госдумы уточнил сроки "дачной амнистии"
НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США