В Петербурге объявили номинантов "Золотого софита"

В Доме актера состоялась пресс-конференция, на которой объявили претендентов на высшую театральную премию Санкт-Петербурга "Золотой софит" сезона 2018-2019.

25 номинаций, государственные драматические театры, музыкальные, кукольные, а также негосударственные театры.

В номинации "Лучший спектакль на большой сцене" две постановки Константина Богомолова: "Слава" в БДТ имени Г.А. Товстоногова и "Преступление и наказание" в театре "Приют комедианта". Конкурент всего один: "Гекатомба. Блокадный дневник" Яны Туминой в Театре "На Литейном". "Слава" попала и в номинацию "Лучшая работа режиссера", а в номинацию "Лучшая женская роль" вошли две актрисы, сыгравшие в этом спектакле: Нина Усатова - за роль Мотыльковой Марьи Петровны, Елена Попова - за роль профессора Черных.

Среди шести оперных премьер сезона эксперты не выделили лучшие. Как и в разделе балетных постановок, хотя их было восемь.

Два мюзикла претендуют на "Золотой софит": "Большой секрет для маленькой компании" (Детский музыкальный театр "Карамболь") и "Бал воров" (Театр музыкальной комедии).

В этом году специальных премий Номинационного совета "За творческое долголетие и верность театру" удостоены народные артисты России Тамара Абросимова (Театр имени В.Ф. Комиссаржевской), Роман Громадский (Театр-фестиваль "Балтийский дом"), Фаина Костина (Театр марионеток имени Е.С. Деммени).

Будет несколько специальных призов Экспертного совета. Режиссер Николай Боровков отмечен за многолетний плодотворный вклад в искусство театра кукол. Андрей Брегвадзе, солист балета Михайловского театра - за верность традициям петербургской балетной школы, а Санкт-Петербургский Театр балета имени Леонида Якобсона - за сохранение творческого наследия Леонида Якобсона. Художник Ольга Шаишмелашвили - за нестандартное решение пространства в спектакле "Русская матрица" в постановке Андрея Прикотенко, Театр имени Ленсовета. Роман Кочержевский - за постановку спектакля "Мертвые души", дебют в Театре имени Ленсовета.

Торжественная церемония награждения состоится 28 октября в ТЮЗе имени А.А. Брянцева. Режиссером праздника станет Адольф Шапиро, художник-постановщик - Эмиль Капелюш.

Справка "РГ"

"Золотой софит", высшая театральная премия Санкт-Петербурга, учрежден в 1995 году, церемония награждения проводится ежегодно. Нынче пройдет в 25-й раз. Лауреаты будут определены тайным голосованием.