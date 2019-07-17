В Петербурге объявили номинантов "Золотого софита"

Новости

Названа причина массового отравления детей в крымском лагере 12:56
Госдума почтила память Николая II и всех жертв Гражданской войны 12:54
На Ставрополье девочка сгорела при пожаре в частном доме 12:54
В Москве оформят новую станцию метро в стиле 30-х годов ХХ века 12:51
Федерация футбола Аргентины надеется отменить красную карточку Месси 12:30
Умер писатель, актер, режиссер и сценарист Андреа Камиллери 12:27
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения 12:23
В Петербурге прошла тренировка главного военно-морского парада 12:22
В Свердловской области тягач БелАЗ протаранил мост 12:21
Москва вошла в пятерку культурных столиц мира 12:18
В Туркмении в мавзолее святого шейха нашли клад дирхемов XIII века 12:16
Образовательные цифровые сертификаты протестируют в 5 регионах 12:15
Вышел русский трейлер приквела дилогии Kingsman 12:14
Путин утвердил флаг и эмблему ФТС 12:09
Возбуждено дело о краже 5,3 млн при поставке оборудования на Восточный 12:07
Lada за миллион и Largus CNG на метане: что не так с этими моделями 12:03
Не стало итальянского писателя Андреа Камиллери 11:59
В бухте Херсонеса рыбак выпал из лодки 11:57
Разработчик компьютерных игр предложил фанатам заработать 11:56
Директор СВР России Сергей Нарышкин встретился с президентом Монголии 11:55
Двум гражданам РФ предъявлено обвинение по взрывам пиротехники в Минске 11:53
Феминистку из Великобритании оштрафовали за лекцию в Красноярске 11:50
Дочь Юрия Кузнецова опровергла слухи о его госпитализации 11:47
Появился первый кадр из нового "Ведьмака" с Плотвой 11:44
В Астрахани возбудили 17 дел за аферы с аварийным жильем 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 12:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге объявили номинантов "Золотого софита"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Доме актера состоялась пресс-конференция, на которой объявили претендентов на высшую театральную премию Санкт-Петербурга "Золотой софит" сезона 2018-2019.
Спектакль "Слава" Константина Богомолова. Фото: БДТ им. Г.А. Товстоногова Спектакль "Слава" Константина Богомолова. Фото: БДТ им. Г.А. Товстоногова
Спектакль "Слава" Константина Богомолова. Фото: БДТ им. Г.А. Товстоногова

25 номинаций, государственные драматические театры, музыкальные, кукольные, а также негосударственные театры.

Фото: Юлия Смелкина / Театр имени Ленсовета
Ученик Юрия Бутусова выпустил первый самостоятельный спектакль

В номинации "Лучший спектакль на большой сцене" две постановки Константина Богомолова: "Слава" в БДТ имени Г.А. Товстоногова и "Преступление и наказание" в театре "Приют комедианта". Конкурент всего один: "Гекатомба. Блокадный дневник" Яны Туминой в Театре "На Литейном". "Слава" попала и в номинацию "Лучшая работа режиссера", а в номинацию "Лучшая женская роль" вошли две актрисы, сыгравшие в этом спектакле: Нина Усатова - за роль Мотыльковой Марьи Петровны, Елена Попова - за роль профессора Черных.

Среди шести оперных премьер сезона эксперты не выделили лучшие. Как и в разделе балетных постановок, хотя их было восемь.

Два мюзикла претендуют на "Золотой софит": "Большой секрет для маленькой компании" (Детский музыкальный театр "Карамболь") и "Бал воров" (Театр музыкальной комедии).

Фото: Сергей Куксин/РГ
Фестиваль КУКART в Петербурге вручил премию Владимиру Машкову

В этом году специальных премий Номинационного совета "За творческое долголетие и верность театру" удостоены народные артисты России Тамара Абросимова (Театр имени В.Ф. Комиссаржевской), Роман Громадский (Театр-фестиваль "Балтийский дом"), Фаина Костина (Театр марионеток имени Е.С. Деммени).

Будет несколько специальных призов Экспертного совета. Режиссер Николай Боровков отмечен за многолетний плодотворный вклад в искусство театра кукол. Андрей Брегвадзе, солист балета Михайловского театра - за верность традициям петербургской балетной школы, а Санкт-Петербургский Театр балета имени Леонида Якобсона - за сохранение творческого наследия Леонида Якобсона. Художник Ольга Шаишмелашвили - за нестандартное решение пространства в спектакле "Русская матрица" в постановке Андрея Прикотенко, Театр имени Ленсовета. Роман Кочержевский - за постановку спектакля "Мертвые души", дебют в Театре имени Ленсовета.

Торжественная церемония награждения состоится 28 октября в ТЮЗе имени А.А. Брянцева. Режиссером праздника станет Адольф Шапиро, художник-постановщик - Эмиль Капелюш.

Справка "РГ"

"Золотой софит", высшая театральная премия Санкт-Петербурга, учрежден в 1995 году, церемония награждения проводится ежегодно. Нынче пройдет в 25-й раз. Лауреаты будут определены тайным голосованием.

Культура Театр Драматический театр Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Год театра
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США
В Астрахани возбудили 17 дел за аферы с аварийным жильем