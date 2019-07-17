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17.07.2019 14:06
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

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Создание возможностей для спортивного образа жизни - один из приоритетов власти
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 155(7913)
Новая площадка для скейтбординга, роллерблейдинга, BMX-райдинга и прочих экстремальных видов спорта скоро появится в Приморском районе, под Коломяжским путепроводом. Проект по созданию скейт-парка и памп-трека победил в конкурсе "Твой бюджет - 2018". Теперь пришла пора для воплощения идеи в жизнь.
Площадки для экстремальных видов спорта в Петеребурге пустовать точно не будут. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Площадки для экстремальных видов спорта в Петеребурге пустовать точно не будут. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Площадки для экстремальных видов спорта в Петеребурге пустовать точно не будут. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

- Сложные термины на самом деле означают виды спорта, которые знакомы каждому горожанину, - поясняет один из авторов инициативы Михаил Сазонов, сооснователь Ассоциации экстремальных видов спорта ESA. - Например, памп-трек - это специально устроенная велотрасса с ямками, кочками и контруклонами: ездят по ней на специальных велосипедах, используя особую технику вождения. А "агрессивные ролики", или роллерблейдинг, - это катание на роликах с использованием ступенек, перил, парапетов...

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Сам 33-летний Михаил - экстремал с девятнадцатилетним стажем. Он по собственному опыту знает: петербургской молодежи очень не хватает удобных и правильно устроенных мест для таких занятий. Разве что скейт-парк "Жесть" на проспекте Космонавтов. Но и он работает с перегрузкой.

Площадки во дворах - не лучшее место для спортсменов-экстремалов: лязгом и грохотом они мешают жителям окружающих домов, а питерская непогода быстро приводит трассу с тренажерами в негодность.

Без совместного обсуждения этот вопрос не решить. А потому в Приморском районе уже прошла первая встреча по строительству скейт-парка и памп-трека с участием спортсменов-экстремалов, проектировщиков и представителей районной администрации. В итоге было решено разделить площадку на три зоны: памп-трека, скейт-парка и отдыха. Важный момент - обеспечение безопасности спортсменов: чтобы попасть на территорию под Коломяжским путепроводом, нужно перейти дорогу, на которой сейчас нет пешеходных переходов. Значит, их необходимо создать.

"Мы ставим большую цель: чтобы 55 процентов петербуржцев регулярно занимались спортом"

Финальный вариант проекта спортивной площадки под Коломяжским путепроводом и вся документация должны быть готовы к сентябрю, после чего администрация Приморского района объявит конкурс на строительство объекта.

Тем временем власти Петербурга подчеркивают, что создание возможностей для спортивного образа жизни - один из нынешних приоритетов.

Петербург рассмотрит инициативы инвесторов по созданию спортплощадок

Прогресс в этом направлении есть: по официальным данным, за последние три года количество петербуржцев, систематически занимающихся спортом, увеличилось на двадцать процентов. Сегодня около 2,1 миллиона горожан - более трети - приобщены к спорту. Но этого недостаточно.

- Мы ставим большую цель: чтобы 55 процентов населения Петербурга к 2024 году регулярно занимались спортом, - заявил врио губернатора Александр Беглов. - Для этого в рамках нацпроекта "Демография" подготовили региональный проект "Спорт - норма жизни". Создадим возможности для горожан всех возрастов. Как говорится, от мала до велика.

Цифра

12 миллионов рублей - ориентировочная стоимость строительства памп-трека и скейт-парка в Приморском районе.

Кстати

В 2019 году планируется отремонтировать и оснастить необходимым оборудованием 62 внутридворовые спортивные площадки, открыть 19 новых школьных спортивных клубов на базе общеобразовательных учреждений, вести активную работу по повышению доступности спортивных сооружений для всех петербуржцев. Будет завершено строительство двух катков с искусственным льдом в Красногвардейском и Приморском районах.

- Нашим детям нужно создать все условия для занятий спортом - от спортивных школ до дворовых площадок, - говорит Александр Беглов. - Ребята должны иметь возможность заниматься тем видом спорта, какой им по душе. Главное, чтобы они сделали выбор в пользу здорового образа жизни.

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