В Петербурге прошла тренировка главного военно-морского парада

Больше тысячи человек приняли участие в первой тренировке пеших парадных расчетов в преддверии главного военно-морского парада страны, которая прошла в Санкт-Петербурге на Сенатской площади.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, тренировка прошла накануне вечером. Помимо военнослужащих Военно-морского флота, в ней приняли участие представители военной полиции и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Тренировка прошла под руководством замначальника главного штаба Военно-морского флота генерал-майора Юрия Боренкова.

"На Сенатской площади парадные коробки отработали вынос кормового Андреевского флага линкора "Азов", а также прохождение торжественным маршем под музыкальное сопровождение Центрального концертного образцового оркестра ВМФ России имени Римского-Корсакова", - сообщили в Минобороны.

Напомним, главный военно-морской парад страны пройдет 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Он будет приурочен к празднованию Дня ВМФ. В нем будут задействованы 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением.