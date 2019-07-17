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17.07.2019 19:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сквер вместе с домом

Застройщиков обяжут закладывать зеленые зоны
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(7914)
В Санкт-Петербурге скверы станут обязательной частью инфраструктуры при строительстве нового жилья наряду со школами и детскими садами. Соответствующие изменения внесены в городские Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), на днях документ утвердит правительство Северной столицы.

На опережающие темпы строительства нового жилья, которому город не успевает обеспечить комфорт и транспортную доступность, а также обеспеченность медицинскими и социальными учреждениями обратил внимание врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, напомнив, что эти параметры четко определены майскими указами президента.

- Им обязана соответствовать и наша программа развития города, - заявил Беглов. - Представленные в указах параметры должны быть нашим законом. Дисбаланс между жильем и инфраструктурой нужно ликвидировать в самое ближайшее время.

Архитектор: Вопросы застройки городов должны решать профессионалы

На это направлена в том числе и корректировка правил, для новой редакции которых уже получено экспертное заключение и проведены парламентские слушания. В частности, как рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Никешин, "одним из самых дискуссионных вопросов стал вопрос о включении в Правила нормы, обеспечивающей появление в кварталах нового строительства скверов общего пользования, - из расчета шесть квадратных метров на каждого будущего жителя".

- После дискуссии с экспертами и участниками рынка норма была включена в текст проекта, - рассказал он. - Выделение земли под скверы должны будут производить сами застройщики, зеленые зоны будут создаваться наряду с такими уже обязательными объектами социальной инфраструктуры, как детские сады и школы.

Новые правила вступят в действие после утверждения правительством Санкт-Петербурга

Среди других требований правил, которые ограничат аппетиты строителей, - введение единого показателя возможной плотности застройки территории при любой этажности и включение планируемой застройки в границы территорий комплексного устойчивого развития.

- Это станет еще одним инструментом обеспечения сбалансированного развития новых жилых территорий, - отметил депутат.

Новые правила вступят в действие после утверждения правительством Санкт-Петербурга.

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